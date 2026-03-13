Vara das GarantiasFoto: Felipe Cavalcanti/TJRJ
Representando o presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Couto de Castro, a 2ª vice-presidente, desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes, destacou a relevância da iniciativa. “O juízo das Garantias é uma certeza de que nós cumprimos o nosso papel constitucional de forma imparcial e compromissada”, destacou.
Em funcionamento há um mês, a vara tem cerca de 400 inquéritos e investigações em seu acervo. Ela atende às comarcas de Petrópolis, Paraíba do Sul, Trajano de Moraes, Três Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian, Nova Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Macuco, Duas Barras, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro e Santa Maria Madalena.
A Vara das Garantias é responsável por operar na fase de investigação prévia de processos criminais, buscando assegurar os direitos do investigado até o oferecimento da denúncia. Com a inauguração de hoje, o TJRJ cumpriu a Resolução 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e instalou cinco juízos das Garantias para atender o estado do Rio.
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