Descida da Serra deve ficar interditada na madrugada de terça-feira - Foto: Arquivo

Descida da Serra deve ficar interditada na madrugada de terça-feiraFoto: Arquivo

Publicado 16/03/2026 21:40

Petrópolis - Uma operação com carretas de grande porte irá interditar a descida da Serra de Petrópolis durante a madrugada desta terça-feira (17). Os veículos irão subir a serra pela pista de descida entre 00h e 4h. A reversão da pista irá exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro.

A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário. Equipes da Elovias e PRF vão acompanhar o trabalho, que poderá ser adiado se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis.



Para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040/495, o usuário deve ligar para o 0800 040 0495 ou pelo WhatsApp (21) 9 8040-0113.