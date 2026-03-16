Descida da Serra deve ficar interditada na madrugada de terça-feiraFoto: Arquivo
Para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040/495, o usuário deve ligar para o 0800 040 0495 ou pelo WhatsApp (21) 9 8040-0113.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Descida da Serra deve ficar interditada na madrugada de terça-feiraFoto: Arquivo
Operação com carretas de grande porte irá interditar a descida da Serra na madrugada desta terça-feira
Veículo irão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida
Estado prorroga novamente prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis paguem empréstimos à AgeRio
Ampliação foi anunciada pelo governador Cláudio Castro e por Bernardo Rossi nesta sexta
Fiocruz Petrópolis e FAMPE oferecem formação gratuita para associações de moradores e lideranças comunitárias
Curso tratará de gestão e procedimentos estatutários, políticas públicas e participação social, entre outros temas
PM prende homem que tentava arrombar loja na Rua Teresa
Indivíduo possui passagens por crimes como homicídio, roubo e furto
Petrópolis é o terceiro município do interior do Rio em indústria de software e serviços de tecnologia da informação
Dados são de estudo realizado pelo TI Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.