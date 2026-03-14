Anúncio feito nesta sexta - Foto: Divulgação

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Publicado 14/03/2026 17:02 | Atualizado 14/03/2026 17:03

Petrópolis - O Governo do Estado prorroga mais uma vez o prazo para que empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis efetuem o pagamento de empréstimos feitos junto a Agencia de Fomentos do Estado do Rio de Janeiro – AgeRio. O anuncio foi feito pelo governador Cláudio Castro, nesta sexta-feira (13) ao lado do secretário do Ambiente em Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

"A gente sabe que muita gente que passou pela tragédia em 2022 ainda não conseguiu se recuperar completamente. O Bernardo essa semana me trouxe um pedido de empresários - pessoas que geram empregos em Petrópolis - que procuraram por ele pra falar sobre as dificuldades econômicas que ainda enfrentam. O Bernardo me trouxe o pleito de uma nova prorrogação de prazo para pagamento dos empréstimos feitos AGE Rio. Eu consultei a procuradoria, verifiquei que isso é possível, então nós vamos prorrogar por mais um ano o prazo para os pagamentos", anunciou o governador Cláudio Castro.

A ampliação de prazo foi proposta pela primeira vez por Bernardo Rossi em 2023 e renovada outras duas vezes. A medida beneficia padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, auto peças, óticas, empresas de produtos hospitalares, confecções, metalúrgicas, cervejarias, indústrias têxteis, escritórios de contabilidade, pousadas, ou seja, empresas dos mais diversos segmentos, que juntas, empregam milhares de petropolitanos

O auxilio financeiro às empresas visa preservar pelo menos 15 mil postos de trabalho e dar fôlego para a recuperação econômica do município.

"Nossa maior preocupação é em preservar os postos de trabalho. Verificamos que muitas empresas ainda não se recuperaram da crise e isso poderia impactar os empregos. Vivemos um momento econômico ainda delicado, e mais do que nunca é preciso garantir os empregos. Levei esta demanda ao governador, que entende a necessidade de apoio para a recuperação econômica da cidade e também às famílias", destaca o secretário Bernardo Rossi.

O Reconstruir Petrópolis emprestava valores entre R$ 50 mil e R$ 500 mil. O programa ofereceu a época parcelamento sem juros com até 60 meses para pagar. A primeira ampliação entrou em vigor em abril de 2023, proposta por Bernardo Rossi. O pagamento foi prorrogado em 2024 e no ano passado.

O Programa Reconstruir Petrópolis, do Governo do Estado, direcionou mais de R$ 207 milhões para alavancar a retomada econômica de Petrópolis. O auxilio beneficia empresas responsáveis por cerca de 15 mil empregos diretos na cidade.