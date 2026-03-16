Aniversário de Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Aniversário de PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/03/2026 21:46

Petrópolis - Petrópolis celebrou, nesta segunda-feira, dia 16 de março, 183 anos de fundação, com uma programação marcada por homenagens. Em um belo dia de sol, as comemorações passaram pela Catedral São Pedro de Alcântara, pelo monumento ao Major Júlio Frederico Koeler e terminaram na Praça Dom Pedro, onde foi cantado parabéns e cortado o tradicional bolo de aniversário da cidade.

“Este é um momento de união e de caminharmos juntos pelo futuro da nossa cidade. Vamos seguir sempre valorizando a nossa história, mas olhando para frente, com trabalho e cooperação para construir uma cidade cada vez melhor para todos. Aproveito também para agradecer a cada pessoa que, com dedicação diária, ajuda Petrópolis a avançar e a se desenvolver”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A missa solene na Catedral São Pedro de Alcântara foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Joel Portella Amado e concelebrada por quatro padres e um diácono. Durante a homilia, o bispo dedicou palavras de agradecimento e homenagem à cidade.

“Petrópolis é um presente de Deus e hoje agradecemos a Ele, mas também a todas as pessoas que ajudaram a construir essa cidade nestes 183 anos de história”, afirmou Dom Joel.

As homenagens seguiram na Praça Princesa Isabel, em frente ao monumento ao Major Júlio Frederico Koeler, personagem fundamental na fundação da cidade. Na ocasião, o prefeito recebeu uma homenagem do Instituto Histórico de Petrópolis (IHP).

Durante a cerimônia, o diretor do Museu Imperial, Mauricio Vicente Ferreira Júnior, destacou a importância histórica e cultural do município. “Petrópolis é invejada por outras cidades pela beleza histórica e natural e também pela segurança. Temos a responsabilidade de preservar esse patrimônio. É um privilégio viver em Petrópolis”, afirmou.

A programação foi encerrada na Praça Dom Pedro, onde o público cantou parabéns e participou do corte do bolo comemorativo pelos 183 anos da cidade.

Participaram das homenagens autoridades civis e militares, entre elas o deputado estadual Sérgio Fernandes, os vereadores Antônio César, Domingos Protetor e Marquinhos Almeida, além do comandante do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, tenente-coronel Diogo de Oliveira Genial, e secretários municipais.