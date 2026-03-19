Páscoa PetrópolisFoto: Divulgação

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Petrópolis - A programação da segunda edição da Páscoa Petrópolis já está definida e confirma o evento como uma das principais agendas culturais da Serra Fluminense durante o feriado de 2026. Realizado no Palácio de Cristal, o evento reúne música ao vivo, atividades infantis e experiências gastronômicas ao longo de oito dias, com entrada gratuita.
Distribuído em dois fins de semana, de 27 a 29 de março e de 2 a 5 de abril, a festa aposta em uma programação contínua, com atrações diárias que ocupam o espaço histórico do Palácio ao longo da tarde e da noite.

Música ao vivo marca os dois fins de semana
A agenda musical é um dos pilares da programação, com artistas se apresentando em diferentes horários, o que amplia o tempo de permanência do público no evento.

No primeiro fim de semana, o destaque fica por conta de nomes como André Tavares, Fabiano Lucca, Maristela, Guido Martini, Vitória Gabrielle, Pedro Ribeiro e Rafa Rodrigues.

Na sequência, o segundo fim de semana mantém o ritmo com shows de Ally Brothers, Amanda & Matheus, Macela Sá, Bebel Nunes, Duas em Ponto, Walter Delanno, Manu Terra, Marcus Paullo e Maquininha, Nascimento Trio, Rafa Savino, Mayara Ferreira e Márcio Lelis.

Programação infantil amplia perfil familiar do evento
Além dos shows, a programação contempla atividades voltadas para o público infantil, com foco em experiências culturais e interativas. A contação de histórias acontece diariamente em diferentes horários, com Nobel Sandra. A agenda inclui ainda caça aos ovos, dourados, acerte as cenouras, derrube os ovinhos e pintura de rosto, sempre das 10h às 19h.

Gastronomia complementa a experiência
A programação é reforçada pela área gastronômica, que traz o Festival de Frutos do Mar como um dos principais atrativos. A proposta amplia a oferta tradicional da Páscoa e dialoga com a culinária típica da Semana Santa.

Pratos à base de peixe e frutos do mar dividem espaço com opções doces e confeitaria artesanal, criando uma experiência diversificada para o público.

Evento ocupa o Centro Histórico
Realizado no Palácio de Cristal, o evento também se integra ao circuito turístico da cidade. A localização permite que moradores e visitantes combinem a programação com passeios por outros pontos do Centro Histórico, como o Museu Imperial e a Catedral São Pedro de Alcântara.

A expectativa é de que a programação contínua ao longo dos dois fins de semana contribua para o aumento do fluxo de visitantes na cidade durante o período.

Confira a programação musical completa

1º fim de semana

Sexta, 27 de março
20h30 – André Tavares

Sábado, 28 de março
14h – Fabiano Lucca
17h30 – Maristela
21h – Guido Martini

Domingo, 29 de março
13h – Vitória Gabrielle
16h30 – Pedro Ribeiro
20h – Rafa Rodrigues

2º fim de semana

Quinta, 2 de abril
14h – Ally Brothers
17h30 – Amanda & Matheus
20h30 – Marcela Sá

Sexta, 3 de abril
14h – Bebel Nunes
17h30 – Duas em Ponto
20h30 – Walter Delanno

Sábado, 4 de abril
14h – Manu Terra
17h30 – Marcus Paullo e Maquininha
21h – Nascimento Trio

Domingo, 5 de abril
13h – Rafa Savino
16h30 – Mayara Ferreira
20h – Márcio Lelis