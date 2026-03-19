Páscoa PetrópolisFoto: Divulgação
Música ao vivo marca os dois fins de semana
No primeiro fim de semana, o destaque fica por conta de nomes como André Tavares, Fabiano Lucca, Maristela, Guido Martini, Vitória Gabrielle, Pedro Ribeiro e Rafa Rodrigues.
Na sequência, o segundo fim de semana mantém o ritmo com shows de Ally Brothers, Amanda & Matheus, Macela Sá, Bebel Nunes, Duas em Ponto, Walter Delanno, Manu Terra, Marcus Paullo e Maquininha, Nascimento Trio, Rafa Savino, Mayara Ferreira e Márcio Lelis.
Programação infantil amplia perfil familiar do evento
Além dos shows, a programação contempla atividades voltadas para o público infantil, com foco em experiências culturais e interativas. A contação de histórias acontece diariamente em diferentes horários, com Nobel Sandra. A agenda inclui ainda caça aos ovos, dourados, acerte as cenouras, derrube os ovinhos e pintura de rosto, sempre das 10h às 19h.
Gastronomia complementa a experiência
Pratos à base de peixe e frutos do mar dividem espaço com opções doces e confeitaria artesanal, criando uma experiência diversificada para o público.
Evento ocupa o Centro Histórico
A expectativa é de que a programação contínua ao longo dos dois fins de semana contribua para o aumento do fluxo de visitantes na cidade durante o período.
Confira a programação musical completa
1º fim de semana
Sexta, 27 de março
20h30 – André Tavares
Sábado, 28 de março
14h – Fabiano Lucca
17h30 – Maristela
21h – Guido Martini
Domingo, 29 de março
13h – Vitória Gabrielle
16h30 – Pedro Ribeiro
20h – Rafa Rodrigues
2º fim de semana
Quinta, 2 de abril
14h – Ally Brothers
17h30 – Amanda & Matheus
20h30 – Marcela Sá
Sexta, 3 de abril
14h – Bebel Nunes
17h30 – Duas em Ponto
20h30 – Walter Delanno
Sábado, 4 de abril
14h – Manu Terra
17h30 – Marcus Paullo e Maquininha
21h – Nascimento Trio
Domingo, 5 de abril
13h – Rafa Savino
16h30 – Mayara Ferreira
20h – Márcio Lelis
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