Páscoa Petrópolis - Foto: Divulgação

Páscoa PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 19:26

Petrópolis - A programação da segunda edição da Páscoa Petrópolis já está definida e confirma o evento como uma das principais agendas culturais da Serra Fluminense durante o feriado de 2026. Realizado no Palácio de Cristal, o evento reúne música ao vivo, atividades infantis e experiências gastronômicas ao longo de oito dias, com entrada gratuita.

Distribuído em dois fins de semana, de 27 a 29 de março e de 2 a 5 de abril, a festa aposta em uma programação contínua, com atrações diárias que ocupam o espaço histórico do Palácio ao longo da tarde e da noite.



Música ao vivo marca os dois fins de semana

A agenda musical é um dos pilares da programação, com artistas se apresentando em diferentes horários, o que amplia o tempo de permanência do público no evento.



No primeiro fim de semana, o destaque fica por conta de nomes como André Tavares, Fabiano Lucca, Maristela, Guido Martini, Vitória Gabrielle, Pedro Ribeiro e Rafa Rodrigues.



Na sequência, o segundo fim de semana mantém o ritmo com shows de Ally Brothers, Amanda & Matheus, Macela Sá, Bebel Nunes, Duas em Ponto, Walter Delanno, Manu Terra, Marcus Paullo e Maquininha, Nascimento Trio, Rafa Savino, Mayara Ferreira e Márcio Lelis.



Programação infantil amplia perfil familiar do evento

Além dos shows, a programação contempla atividades voltadas para o público infantil, com foco em experiências culturais e interativas. A contação de histórias acontece diariamente em diferentes horários, com Nobel Sandra. A agenda inclui ainda caça aos ovos, dourados, acerte as cenouras, derrube os ovinhos e pintura de rosto, sempre das 10h às 19h.



Gastronomia complementa a experiência

A programação é reforçada pela área gastronômica, que traz o Festival de Frutos do Mar como um dos principais atrativos. A proposta amplia a oferta tradicional da Páscoa e dialoga com a culinária típica da Semana Santa.



Pratos à base de peixe e frutos do mar dividem espaço com opções doces e confeitaria artesanal, criando uma experiência diversificada para o público.



Evento ocupa o Centro Histórico

Realizado no Palácio de Cristal, o evento também se integra ao circuito turístico da cidade. A localização permite que moradores e visitantes combinem a programação com passeios por outros pontos do Centro Histórico, como o Museu Imperial e a Catedral São Pedro de Alcântara.



A expectativa é de que a programação contínua ao longo dos dois fins de semana contribua para o aumento do fluxo de visitantes na cidade durante o período.



Confira a programação musical completa



1º fim de semana



Sexta, 27 de março

20h30 – André Tavares



Sábado, 28 de março

14h – Fabiano Lucca

17h30 – Maristela

21h – Guido Martini



Domingo, 29 de março

13h – Vitória Gabrielle

16h30 – Pedro Ribeiro

20h – Rafa Rodrigues



2º fim de semana



Quinta, 2 de abril

14h – Ally Brothers

17h30 – Amanda & Matheus

20h30 – Marcela Sá



Sexta, 3 de abril

14h – Bebel Nunes

17h30 – Duas em Ponto

20h30 – Walter Delanno



Sábado, 4 de abril

14h – Manu Terra

17h30 – Marcus Paullo e Maquininha

21h – Nascimento Trio



Domingo, 5 de abril

13h – Rafa Savino

16h30 – Mayara Ferreira

20h – Márcio Lelis