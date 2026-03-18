Trio 3 por 8 - Foto: Divulgação

Trio 3 por 8Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 20:50

Petrópolis - A Casa da Princesa Isabel, em Petrópolis, recebe no próximo sábado (21), às 15h30, o concerto “Grande Sertão: uma contação de história musical”. A entrada é gratuita, com classificação livre e lugares limitados. A apresentação será realizada na varanda da residência histórica, em parceria com a Di Paola Criações Artísticas.

O espetáculo é apresentado pelo grupo Trio 3 por 8, formado por Eduardo Antonello, Pedro Novaes e Roger Ribeiro, dedicado à pesquisa e interpretação de repertórios dos períodos medieval, renascentista e barroco. Os integrantes têm formação em música antiga e atuam como pesquisadores, com especializações no Brasil e no exterior, incluindo o Centre de Musique Médiévale de Paris e o Centre de Musique Baroque de Versailles.

No repertório, o público poderá acompanhar obras como as Cantigas de Santa Maria, além de modinhas, lundus e temas de tradição popular brasileira. A apresentação combina música e narração, com participação da soprano Eliane Lavigne, e utiliza instrumentos como viela de roda, cromorne, gaita de foles, rabeca, cravo e flautas. Durante o concerto, os músicos também apresentam os instrumentos ao público.

A proposta do projeto é aproximar tradições musicais europeias e brasileiras, a partir de repertórios que vão da Idade Média ao século XX, incorporando também trechos da literatura luso-brasileira. Idealizado pela produtora e fotógrafa Isa Monteiro, em parceria com os músicos Eduardo Antonello, Pedro Novaes e Roger Ribeiro, o espetáculo tem cerca de 60 minutos de duração, conta com tradução em Libras e é realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Fluxos Fluminenses, com apoio da Casa da Princesa Isabel, Museu Imperial, Casa de Rui Barbosa, Solar do Jambeiro e Jardim Botânico.

Após a apresentação, o público poderá visitar a Casa da Princesa Isabel até as 18h. A residência, que só recebe visitantes em ocasiões autorizadas pela família imperial, abriga a exposição “Coragem e Fé: a colonização germânica de Petrópolis”, que já atraiu mais de 100 mil visitantes. A mostra reúne mais de 40 esculturas em papel machê — entre miniaturas e peças em tamanho real — criadas pelos artistas Lorena, Valéria, Sérgio e Henriqueta Bortolotti, com figuras emblemáticas como a Princesa Isabel, Dom Pedro II e o tradicional Menino Vendedor de Caqui. A visita é guiada e conta com legendas em português e QR Codes em inglês.