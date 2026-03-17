Obras no Alto da Serra - Foto: Divulgação/PMP

Obras no Alto da SerraFoto: Divulgação/PMP

Publicado 17/03/2026 17:13

Petrópolis - A Prefeitura concluiu na segunda-feira (16) a obra de recuperação da rede de drenagem em frente ao Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra. Após a aplicação do asfalto no trecho, o trânsito na região foi liberado ao trânsito de veículos na manhã desta terça.

"Mais uma obra importante concluída no município. A rede pluvial sofreu um rompimento por causa da chuva de dezembro e foi necessário um serviço de maior porte para trocar as manilhas quebradas. Trabalhamos de forma intensa para dar celeridade para essa obra e agora conseguimos liberar o trânsito, retomando a normalidade em toda região, além de melhorar o escoamento da água em dias de chuva", destacou o prefeito Hingo Hammes.

A obra contou com a substituição da tubulação quebrada em um trecho de cerca de 40 metros de extensão. As manilhas rompidas deram lugar para novas peças e também foram feitos novos poços de visita e caixas-ralo.

Para a realização das intervenções, o trânsito da Rua Teresa no trecho em frente ao Hipershopping sofreu mudanças. A pista sentido Centro ficou interditada, enquanto a pista sentido bairros operou em mão-dupla. Já a Rua Padre Feijó funcionou em sentido único, em direção ao Centro e Morin. Agora, a circulação de veículos nas duas vias volta ao normal.

Além dessa obra, que teve um porte maior, o município mantém uma rotina de cuidados com a rede de drenagem de águas pluviais em todo município. Só neste ano, a Secretaria de Obras já realizou 200 ações, entre manutenção, desobstrução, limpeza e outros serviços, em 86 ruas de 34 localidades (Alto da Serra, Atílio Marotti, Bairro Mauá, Bataillard, Bingen, Boa Vista, Carangola, Cascatinha, Castrioto, Centenário, Centro, Chácara Flora, Coronel Veiga, Corrêas, Duarte da Silveira, Duques, Estrada da Saudade, Floresta, Independência, Itaipava, Itamaraty, Meio da Serra, Morin, Mosela, Neylor, Nogueira, Quarteirão Ingelheim, Quitandinha, Retiro, Roseiral, Samambaia, Sargento Boening, Siméria e Valparaíso).

"Esses serviços são feitos diretamente pelo Departamento de Manutenção Viária, e mesmo de menor porte, são fundamentais para que a drenagem funcione de forma adequada e escoamento da água de chuva ocorra da melhor forma. É um trabalho frequente, que abrange todo município", afirmou o secretário de Obras, Maurício Veiga.