Realeza da Bauernfest 2026 - Foto: Divulgação/PMP

Realeza da Bauernfest 2026Foto: Divulgação/PMP

Publicado 17/03/2026 17:06

Petrópolis - Anne Diehl, Lívia Dias e Thayná Matos são respectivamente a rainha e 1ª a 2ª princesas da Bauernfest 2026. A realeza da 37ª edição da Bauern, que celebra a colonização alemã na cidade, foi eleita nesta segunda-feira (16/03), durante um evento realizado no Palácio de Cristal. A Bauernfest acontece este ano de 19 de junho a 5 de julho.



“Parabenizo cada uma dessas meninas que são as anfitriãs da festa mais importante da cidade. São jovens que se dedicam para estudar a cultura de suas famílias e difundem com orgulho essa herança ancestral por todo país quando estão divulgando a nossa festa”, comentou o prefeito Hingo Hammes.



Os jurados avaliaram sete quesitos, como apresentação e história pessoal; simpatia, elegância, desembaraço, traje e conhecimentos culturais. As jovens foram selecionadas por uma banca de avaliadores indicados pelo Clube 29 de Junho, pela Secretaria de Turismo e pelo Instituto Municipal de Cultura (IMC).



“As jovens que participam carregam com orgulho essa herança cultural e passam a ser embaixadoras de um evento que é patrimônio cultural da nossa cidade e uma das maiores festas germânicas do país”, concluiu o secretário de Turismo, Nei Carvalho.



Para participar da realeza é preciso ter idade entre 18 e 35 anos; ser residente na cidade de Petrópolis há, no mínimo, 12 meses; ser descendente de alemães e/ou fazer parte de um grupo folclórico germânico de Petrópolis e ter algum vínculo com a história e o significado da Bauernfest.



“A eleição da realeza da Bauernfest é um dos momentos mais simbólicos, porque representa a valorização da nossa história e das tradições germânicas que ajudaram a construir a identidade de Petrópolis”, destacou o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Adenilson Honorato.



O presidente do Clube 29 de Junho, Marcio Haubrich, destacou o sucesso do concurso. “No ano passado solicitamos ao prefeito Hingo Hammes para que este evento fosse colocado no calendário da cidade e agora está oficializado. Esta eleição abre oficialmente a nossa Bauernfest”, destacou Márcio.



Emocionadas, as meninas falaram sobre a importância de fazer parte da realeza da Bauernfest. "Está no meu sangue, faz parte do nome da minha família que participou da pesquisa histórica, então é uma honra ser a rainha este ano”, destacou Anne Diehl. “Eu estou preparada para os compromissos que estão por vir e feliz em participar da realeza deste ano”, completou a 1ª princesa Lívia Dias. “É uma emoção muito grande ter sido eleita. É muito importante que a gente possa fomentar essa cultura germânica por todo o Brasil”, finalizou a 2ª princesa Thayná Matos.



As vencedoras são premiadas em dinheiro, com valores entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, conforme o título. A 37ª Bauernfest é uma realização da Prefeitura de Petrópolis e do Clube 29 de Junho.

Saiba mais sobre a nova realeza da Bauernfest 2026



Anne Bauer Diehl – rainha da Bauernfest 2026

Anne tem 32 anos, é psicóloga, professora e pesquisadora. Fala alemão fluente, e possui vínculo com a Bauernfest desde criança. Cresceu em meio as histórias sobre a origem da festa participando de desfiles e grupos de dança, sendo descendente da família Bauer e Diehl.



Durante muito tempo, produzia e vendia chocolates e cucas alemãs, além de produtos típicos aos quais acompanhava a avó Teresa Diehl em feiras de artesanato e produtos da Bauernfest. Enquanto descendente dos Bauer, foi uma das sócias fundadoras do Clube 2G, além de ter trabalhado extensivamente como historiadora na catalogação e organização de informações sobre os colonos em Petrópolis. A mãe, Liane Bauer, sugeriu o nome de nossa festa em reunião do Clube 2G, cravando o nome Bauernfest como homenagem ao avô por sua preservação da narrativa e cultura germânica.



Desde 2023 é integrante do grupo folclórico Mosel Volkstanz, tendo a oportunidade de participar da festa como dançarina. Dentro do grupo, além de dançar, compõe a diretoria no papel de secretária do grupo e representa o seu grupo, como suplente, na Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos de Petrópolis (Agefap).



Lívia Ezequiel – 1ª princesa da Bauernfest 2026

Lívia tem 20 anos e trabalha como assistente de marketing. Ela é decente da família Knibel, e possui um grande vínculo de amor e paixão com a Bauernfest e a cultura germânica de nossa cidade.



Durante a faculdade, realizou um trabalho sobre culturas e tradições na cidade, e a pesquisa não poderia ter sido outra: a nossa festa do Colono Alemão, a Bauernfest. Foi a oportunidade de se aprofundar ainda mais no coração da festa, elevando ainda mais a paixão que já nutria pelo evento e pela cultura germânica formadora de nossa cidade.



Toda essa paixão e amor pela cultura fez com que Lívia se inscrevesse no concurso para figurar como embaixadora da Bauernfest, como forma de externalizar todo o seu amor pela festa e de contribuir com a cultura de Petrópolis.



Thayná Matos – 2ª princesa da Bauernfest 2026

Thayná Matos tem 31 anos e trabalha como assistente administrativa. Iniciou sua trajetória na Bauernfest ainda muito pequena, aos seis anos de idade, quando seus pais a levavam para prestigiar o evento. Desde então, encantou-se pela festa e por toda a cultura germânica. Esse amor cresceu mais e mais, quando foi convidada por uma professora — que era integrante de um dos grupos folclóricos da cidade — a participar dos desfiles.



Em seguida, passou a integrar oficialmente o grupo folclórico – o Bergstadt – dando continuidade à trajetória na festa. Ao longo dos anos, participou de todas as categorias: infantil, juvenil e adulta.



Thayná chegou a fazer uma pausa como dançarina, mas nunca deixou de nutrir o carinho e a admiração pela festa e pela cultura alemã. O amor às tradições e às danças folclóricas falaram mais alto, e logo retornou aos palcos. Para Thayná, a Bauernfest possui grande importância para a valorização da cultura germânica em nossa cidade, além de importância na homenagem da imigração que teve papel fundamental na história de nossa formação como povo petropolitano.