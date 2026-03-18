Inauguração do Serviço de Radiologia Odontológica - Foto: Divulgação/PMP

Inauguração do Serviço de Radiologia OdontológicaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 18/03/2026 20:43

Petrópolis - A Prefeitura inaugurou nesta terça-feira (17) o Serviço de Radiologia Odontológica Dr. Eckner Antônio de Andrade, um novo espaço que fortalece a rede de saúde bucal do município e amplia a capacidade de diagnóstico para a população. O serviço foi instalado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Centro, localizado na Rua Monsenhor Bacelar.

“Estamos ampliando o acesso da população a um serviço que traz mais qualidade e rapidez no diagnóstico. Esse é mais um passo no fortalecimento da nossa rede de saúde, com investimentos que impactam diretamente no atendimento à população”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

O novo equipamento de radiografia panorâmica permite a realização de exames com mais precisão e agilidade, contribuindo diretamente para a qualificação do atendimento odontológico na rede pública. A iniciativa também representa um avanço na organização da rede de saúde bucal, tornando os atendimentos mais eficientes e ampliando o acesso da população a exames essenciais para a prevenção, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições odontológicas.

“A implantação desse serviço qualifica ainda mais a nossa rede de saúde bucal, permitindo diagnósticos mais precisos e um planejamento mais adequado dos tratamentos. Isso se reflete em mais eficiência e melhor cuidado com os pacientes”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.

O serviço leva o nome do cirurgião-dentista Dr. Eckner Antonio de Andrade, profissional que teve papel fundamental na construção da política de saúde bucal do município. Ele foi o fundador do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Prefeitura de Petrópolis, iniciativa criada seis anos antes mesmo da portaria do Ministério da Saúde que instituiu oficialmente esse modelo de atendimento em todo o país.