Inauguração do Serviço de Radiologia OdontológicaFoto: Divulgação/PMP
Prefeitura inaugura Serviço de Radiologia Odontológica e amplia diagnóstico em saúde bucal
Serviço fica no Centro de Especialidades Odontológicas do Centro
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Trecho estava com o trânsito alterado
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Operação com carretas de grande porte irá interditar a descida da Serra na madrugada desta terça-feira
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