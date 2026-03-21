Dia Nacional do Pão Francês - Foto: Divulgação

Dia Nacional do Pão FrancêsFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2026 15:47

Petrópolis - Sábado, 21 de março, é dia do bom e tradicional pão francês. A data atrai os olhares para o setor de panificação, que, pela Região Serrana, ganha destaque. De acordo com levantamento atualizado da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) , com base nos dados mais recentes do Ministério do Trabalho de 2024, a região apresenta a maior concentração de empresas de panificação. São 7 estabelecimentos por 10 mil habitantes, resultado significativamente superior à média estadual, de 4 por 10 mil habitantes.

“Esse é um setor tradicional e de grande potencial de crescimento da região que exige uma atuação inovadora, atenta às novas tendências”, destacou o presidente da Firjan Serrana, Julio Talon , ressaltando a importância da oferta de mão de obra qualificada.

Pela Região Serrana, Petrópolis é a que mais concentra estabelecimentos (205), seguida por Nova Friburgo (145) e Teresópolis (115). Esse dinamismo empresarial se reflete diretamente no mercado de trabalho. Em todo o estado do Rio de Janeiro, o setor empregava 45,9 mil trabalhadores formais em 2025, sendo 3,3 mil apenas na Região Serrana, o que corresponde a 7,3% do mercado estadual.

“A qualificação de mão de obra é fundamental para um setor como esse, altamente competitivo, que exige cada vez mais profissionais atualizados, que consigam atuar de forma competitiva”, destacou Roberto Badro, presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Petrópolis (Sindpães) .

Nos últimos cinco anos, o emprego na panificação cresceu 4,0% na região Serrana. O município de Nova Friburgo concentra 1.275 empregos formais, seguido de perto por Petrópolis (1.254) e Teresópolis (826).