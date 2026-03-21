Dia Nacional do Pão FrancêsFoto: Divulgação
Dia Nacional do Pão Francês: setor de panificação na Região Serrana apresentou crescimento em relação ao período pré pandemia
Região supera a média estadual de concentração de estabelecimentos por número de habitantes
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