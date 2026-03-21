Publicado 21/03/2026 15:59

Petrópolis - Durante a madrugada deste sábado (21), duas pessoas foram assassinadas no Caxambu, em Petrópolis. Os homicídios foram em ruas diferentes e, segundo a Polícia Militar, os dois mortos tinham passagens por tráfico de drogas.

A primeira ocorrência foi na Servidão Eliza Mussel Peixoto, onde foi encontrado o corpo de Kevin da Silva Leite, de 24 anos, com marcas de diversos disparos de arma de fogo. No local, havia vários estojos e munições.

A vítima possuía registros anteriores relacionados à Lei de Drogas, incluindo passagens por tráfico e posse para uso.





A outra vítima foi encontrada na Rua Francisco Peixoto da Costa, a cerca de 500 metros do primeiro crime. Claudenir da Silva Kuhn, de 43 anos, também foi atingido por disparos de arma de fogo, em área conhecida como "Morro dos Anjos". Várias cápsulas de pistola foram encontradas.

O homem possuía nove anotações criminais, incluindo tráfico e outros delitos, além de histórico no sistema penitenciário.

Informações preliminares indicam possível relação com a dinâmica do tráfico de drogas na região, linha que será apurada pelas autoridades.



As ocorrências foram encaminhadas à 105ª DP, que ficará responsável pelas investigações. A Polícia Militar segue em diligências para prender os autores.