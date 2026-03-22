Mulher foi encaminhada à delegacia duas vezes nesta semana - Foto: Divulgação/26º BPM

Mulher foi encaminhada à delegacia duas vezes nesta semanaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 22/03/2026 22:17

Petrópolis - Uma mulher de 30 anos é suspeita de ser a autora de diversos furtos ocorridos em Petrópolis ao longo desta semana. Ela tem 21 anotações criminais e chegou a ser encaminhada à delegacia duas vezes durante esta semana, mas foi liberada.

O primeiro caso foi no último domingo (15), quando câmeras avaliadas em R$ 30 mil foram furtadas, além de acessórios, totalizando um prejuízo de R$ 40 mil. Na terça-feira, a suspeita foi localizada com os cartões bancários de vítima. Conduzida à delegacia, ela foi ouvida e liberada.

Neste sábado (22), após nova denúncia, ela foi encontrada na Rua Teresa e reconhecida por uma vítima como autora de um furto em uma pousada no Alto da Serra, onde foram subtraídos um notebook e uma bolsa. Ela foi novamente encaminhada à delegacia, ouvida e liberada.