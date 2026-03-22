Mulher foi encaminhada à delegacia duas vezes nesta semanaFoto: Divulgação/26º BPM
Suspeita de diversos furtos em Petrópolis é identificada, ouvida e liberada na delegacia
Mulher tem 21 anotações criminais
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Duas pessoas são assassinadas no Caxambu
Informações apontam possível relação dos crimes com o tráfico de drogas na região
Crescimento imobiliário na serra impulsiona debate sobre gestão de condomínios em Petrópolis
Evento reúne especialistas para discutir desafios como violência condominial, locação por temporada e proteção de dados
Dia Nacional do Pão Francês: setor de panificação na Região Serrana apresentou crescimento em relação ao período pré pandemia
Região supera a média estadual de concentração de estabelecimentos por número de habitantes
Procon intensifica fiscalização em postos para conter aumentos no preço dos combustíveis em Petrópolis
Ação analisa notas fiscais e monitora preços após variações sem reajuste anunciado por refinarias
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