CaminhaDown 2026 - Foto: Divulgação/PMP

CaminhaDown 2026Foto: Divulgação/PMP

Publicado 23/03/2026 15:07

Petrópolis - A CaminhaDown reuniu grande público na manhã deste domingo (22) no Palácio de Cristal. O evento foi realizado pela Prefeitura em parceria com os projetos Gigi e Andorinhas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Coral dos Anjos, e atraiu ainda a participação de outras entidades, como a Associação Pestalozzi Petrópolis, o projeto INcluir Petrópolis e a instituição Universo T21, que é de Duque de Caxias. A programação contou também com atividades culturais e plantio de mudas.

O evento aconteceu em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no sábado. A caminhada dá visibilidade ao tema, o que é fundamental para combater estigmas e o capacitismo.

"A CaminhaDown é uma afirmação de direitos e uma forma de fortalecer as famílias e a rede de apoio para as pessoas com síndrome de down. Também é um momento para mostrar a potência que cada pessoa tem e nós queremos cada vez mais realizar iniciativas que promovam acesso, convivência e pertencimento de cada cidadão", afirmou o prefeito Hingo Hammes, que participou do evento.

No Palácio de Cristal, houve apresentação artística do projeto Andorinhas e do Coral dos Anjos. O projeto Gigi promoveu recreação infantil e atividades educativas, com ações de inclusão, criatividade e desenvolvimento das crianças. Teve oficinas de artes com biscuit, de circuito psicomotor, de musicalização e pedagógica.

A caminhada saiu do Palácio de Cristal e passou pelas ruas Alfredo Pachá e a Padre Siqueira. O judoca Matheus Domingues Moreira, de 21 anos, participou do evento.

"A CaminhaDown foi boa. A caminhada é um sonho para mim. Desde pequeno que eu participo e é um presente de Deus para mim", contou ele.

"É sempre um grande momento da cidade, um encontro com as pessoas que possuem síndrome de down e as famílias delas, com muita alegria e felicidade para celebrar toda potencialidade de cada pessoa", afirmou o secretário de Esporte, Lazer, Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Leandro Kronemberger.

Também participaram da CaminhaDown o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa; o secretário de Cultura, Adenilson Honorato; o deputado estadual Sérgio Fernandes e o vereador Domingos Protetor. O evento teve o apoio também da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Plantio de mudas

Outra ação realizada durante a programação da CaminhaDown foi uma oficina de plantio de mudas. As crianças puderam manusear as mudas e a terra, montando vasos de plantas para serem cuidadas por elas em casa. Essa atividade foi desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente para promover educação ambiental.