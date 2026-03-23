Projeto é de autoria do deputado federal Hugo Leal - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Projeto é de autoria do deputado federal Hugo LealFoto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 23/03/2026 15:03

Petrópolis - No próximo sábado (28), Petrópolis sediará, às 9h30, um encontro para discutir o Projeto de Lei nº 5978/2025, de autoria do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), que propõe a criação da Clínica da Dor em todo o Brasil. A iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento especializado para pessoas que convivem com dores crônicas, condição que impacta diretamente a qualidade de vida de milhões de brasileiros.

O evento será realizado na ACEP Petrópolis, no Centro, e é organizado pelo deputado federal Hugo Leal em parceria com a AFIRJ Núcleo Petrópolis (Associação das Pessoas com Fibromialgia no Estado do Rio de Janeiro).

A proposta é reunir pacientes, profissionais de saúde, representantes da sociedade civil e autoridades para debater caminhos concretos de acolhimento e tratamento.

Segundo o deputado, a criação de uma rede estruturada de atendimento é fundamental para dar dignidade a quem enfrenta a dor diariamente.

“A dor crônica não pode ser invisível. Precisamos garantir acolhimento, diagnóstico e tratamento adequados para que essas pessoas tenham qualidade de vida e respeito”, afirmou.

A pauta tem mobilizado associações e pacientes em todo o país, especialmente aqueles que convivem com fibromialgia e outras doenças correlacionadas, frequentemente marcadas pela dificuldade de acesso a atendimento especializado.

O encontro é aberto ao público, e a organização solicita confirmação prévia de presença pelo WhatsApp (24) 99934-3163.