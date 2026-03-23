Projeto é de autoria do deputado federal Hugo LealFoto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
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Evento será no próximo sábado
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