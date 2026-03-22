BR-040 será tema de debate - Foto: Elovias

BR-040 será tema de debateFoto: Elovias

Publicado 22/03/2026 22:20

Petrópolis - A principal porta de entrada de Petrópolis estará no centro do debate do turismo local. Na próxima reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), marcada para esta segunda-feira (23), a concessionária responsável pela BR-040, Elovias, participa do encontro, um pedido do Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB), aprovado pelo Comtur, para apresentar o cronograma de obras e dialogar com o setor sobre os impactos na chegada de visitantes à cidade.

Responsável pela administração da rodovia, incluindo a subida da Serra — principal eixo de acesso turístico a Petrópolis —a concessionária vem realizando intervenções de manutenção e prevê obras estruturais para os próximos anos, como a nova pista de subida, além de intervenções em estruturas como a nova ponte do Arranha-Céu, em Itaipava. A proposta do encontro é justamente antecipar informações, alinhar expectativas e criar um canal direto com o trade turístico.

“O acesso é parte fundamental da experiência do visitante. Não adianta promover a cidade sem garantir que a chegada aconteça de forma segura, organizada e bem informada. Trazer a concessionária para essa conversa é um passo importante nesse sentido”, afirma o presidente do PCVB, Fabiano de Barros.

Segundo ele, o objetivo é construir uma relação mais próxima e contínua com a empresa, especialmente diante de situações que impactam diretamente o fluxo turístico, como períodos de chuva, neblina ou intervenções na via. “O setor precisa ter previsibilidade. Saber quando haverá obras, quais trechos serão afetados e como isso pode influenciar o deslocamento dos visitantes faz toda a diferença no planejamento”, completa.

Diretor do PCVB e representante da entidade no Comtur, onde ocupa a vice-presidência, Guido Varella destaca que a iniciativa busca integrar a concessionária às discussões estratégicas do turismo local. “A BR-040 é um ativo essencial para Petrópolis. Aproximar a concessionária do Conselho permite que o turismo seja considerado nas decisões operacionais e que o trade também possa contribuir com essa dinâmica”, diz.

A reunião deve reunir representantes do poder público e da iniciativa privada ligados ao turismo, reforçando o papel do Comtur como espaço de articulação e planejamento do setor. A expectativa é que o encontro inaugure uma agenda permanente de diálogo com a concessionária, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente e uma experiência mais qualificada para quem visita a cidade.