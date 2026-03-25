Guarda Civil Municipal conduziu o homem à 105ª DP - Foto: Divulgação/PMP

Guarda Civil Municipal conduziu o homem à 105ª DPFoto: Divulgação/PMP

Publicado 25/03/2026 19:05

Petrópolis - Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) acusado de ameaçar uma funcionária do Restaurante do Povo, na manhã desta quarta-feira (25). Os agentes, que fazem ronda na região do Terminal Centro, próximo ao estabelecimento, foram acionados pela própria vítima. Os guardas identificaram o acusado que foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia (DP).

O homem já havia discutido e proferido ofensas um dia antes contra a mesma funcionária do Restaurante do Povo, mas ele fugiu antes da chegada da Guarda. A ocorrência foi registrada com base no artigo 147 do Código Penal, que prevê prisão de até seis meses e multa.

A Guarda Civil Municipal mantém rondas de patrulhamento preventivo em diversos pontos da cidade, entre eles, o Terminal Centro e ruas ao redor. No ano passado, agentes da GCM efetuaram 18 prisões em operações de segurança no município.