Guarda Civil Municipal conduziu o homem à 105ª DPFoto: Divulgação/PMP
Homem ameaça funcionária no Restaurante do Povo e é conduzido para a delegacia
Indivíduo já havia discutido com a funcionária um dia antes
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Familiares de parte dos falecidos sepultados na quadra 9 do Cemitério Municipal são convocados para definir destinação final de restos mortais
Estão sendo convocados familiares de 100 pessoas
Cães são resgatados após atacarem cavalo no Quitandinha
Animais estavam em condições inadequadas; cavalo teve diversos ferimentos
Petrópolis recebe o Caminhão da Saúde para exames de mamografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada
Caminhão está em Itaipava
CaminhaDown reúne grande público no Palácio de Cristal
Caminhada busca dar visibilidade ao tema
Petrópolis recebe debate sobre criação da Clínica da Dor para pacientes com doenças crônicas
Evento será no próximo sábado
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