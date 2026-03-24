Equipes da Cobea e do Corpo de Bombeiros atuaram no local - Foto: Divulgação/PMP

Equipes da Cobea e do Corpo de Bombeiros atuaram no localFoto: Divulgação/PMP

Publicado 24/03/2026 20:46

Petrópolis - Um cavalo foi gravemente ferido depois de ser atacado por dois cães da raça Pitbull no Quitandinha. Equipes da Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo vereador Domingos Protetor e encontraram os cães soltos próximos à Rua Cuba. O caso aconteceu na segunda-feira (23).

O Corpo de Bombeiros conteve e imobilizou os cães, que foram encaminhados para um lar temporário. A equipe do Cobea identificou o local onde os animais estavam e foram constatadas condições inadequadas, como ausência de água, alimento e acúmulo de fezes. O proprietário dos animais não foi encontrado no local. Os cães também apresentavam ferimentos: o macho com uma lesão recente na boca e a fêmea com um corte antigo.

O cavalo sofreu diversas lacerações em regiões como o pescoço, o tronco e as patas traseiras. O proprietário informou que o animal estava amarrado em uma área onde costumava pastar quando foi atacado. Além dos ferimentos, o equino apresentou enfisema cutâneo.

O dono do cavalo foi orientado a adotar as medidas para garantir a saúde do animal, que será acompanhado pela equipe da Cobea.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas através dos canais oficiais: (24) 2291-1505 ou cobea@petropolis.rj.gov.br