Biblioteca Municipal de Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Biblioteca Municipal de PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 27/03/2026 16:30

Petrópolis - A campanha Mês do Perdão da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, resultou na devolução de 378 livros que estavam em atraso. A iniciativa, promovida pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC), teve como principal objetivo incentivar a devolução dos exemplares e garantir que mais pessoas possam ter acesso ao acervo público.

Ao longo de 30 dias de funcionamento da biblioteca, entre os dias 2 de fevereiro e 24 de março, foi registrada uma média de 12,6 livros devolvidos por dia. “O resultado mostra que a população respondeu positivamente. Estamos falando de uma ação que garante o retorno dos livros à biblioteca e, principalmente, que permite que esses leitores continuem utilizando esse importante equipamento público, sem qualquer tipo de punição”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

A coordenadora da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, Lorena de Oliveira Cristiano, ressaltou o impacto direto da campanha no funcionamento do espaço. “Cada livro devolvido volta a circular e pode chegar às mãos de novos leitores. O Mês do Perdão também é uma forma de acolher o público e mostrar que a biblioteca está de portas abertas para todos, sem barreiras”, explicou.

O presidente do Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, também enfatizou o alcance social da ação. “Essa campanha reforça o compromisso com o acesso à cultura e ao conhecimento. Ao retirar as penalidades, conseguimos reintegrar leitores ao sistema e ampliar o uso do acervo, beneficiando toda a cidade”, disse.

A devolução dos livros também é fundamental para o bom funcionamento da Biblioteca. O processo garante a rotatividade do acervo, permitindo que outros usuários tenham acesso às obras, preserva o patrimônio público e mantém o conjunto atualizado e disponível. Além disso, possibilita a regularização do cadastro dos leitores, liberando novos empréstimos e incentivando a continuidade do uso do serviço.

Considerada um dos principais equipamentos culturais do município, a Biblioteca Municipal Gabriela Mistral possui um acervo de mais de 100 mil volumes, sendo a terceira maior do estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1871, a unidade reúne uma vasta coleção histórica, com obras raras do século XVIII, mais de 1.200 jornais encadernados e importantes documentos para a memória da cidade.

Localizada no Centro de Cultura Raul de Leoni, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), 305, no Centro, a Biblioteca conta ainda com mais de 95 mil livros catalogados no sistema online da Prefeitura. O espaço também passou por reformulações recentes, incluindo a criação de um laboratório voltado à conservação de documentos históricos.