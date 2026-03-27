Drogas apreendidas no FlorestaFoto: Divulgação/26º BPM
PM apreende mais de 400 pedras de crack no Floresta
Material estava escondido em área de vegetação
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Procon fiscaliza postos de combustíveis em Petrópolis
Levantamento analisou notas fiscais e não encontrou irregularidades
Tenente-Coronel Vitor William Cortes Leite assume o comando do 26º BPM
Novo comandante substitui o Tenente-Coronel Leandro Augusto Rasteiro
Estudante do ensino médio do Cefet/RJ Petrópolis assina artigo em renomada revista científica
João Pedro Mayworm é coautor de estudo na área de engenharia elétrica e processamento de sinais
Homem ameaça funcionária no Restaurante do Povo e é conduzido para a delegacia
Indivíduo já havia discutido com a funcionária um dia antes
Familiares de parte dos falecidos sepultados na quadra 9 do Cemitério Municipal são convocados para definir destinação final de restos mortais
Estão sendo convocados familiares de 100 pessoas
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