Drogas apreendidas no Floresta - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas no FlorestaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 27/03/2026 16:28

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Militar apreendeu 462 pedras de crack no Floresta, em Petrópolis. O material entorpecente foi encontrado em meio a uma área de vegetação do bairro.

Segundo o 26º BPM, indícios de atividades relacionadas ao tráfico de drogas foram indicados nas proximidades de uma escadaria, motivando a realização de buscas na região. As drogas encontradas estavam prontas para comercialização.

Ninguém foi preso e o material foi encaminhado à 105ª DP.