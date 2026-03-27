Dia D contra a gripe - Foto: Divulgação/PMP

Dia D contra a gripeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 27/03/2026 16:40

Petrópolis - Acontece neste sábado (28/03) o Dia D de vacinação contra a gripe Influenza para o público prioritário. A mobilização em Petrópolis, que reúne 56 pontos de vacinação, segue o calendário nacional, que dará início a campanha de imunização. O objetivo este ano é vacinar 90% do público-alvo para, assim, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe.

“Se você é do grupo prioritário ou tem alguém na família que pode se vacinar, não deixe de comparecer ao posto de saúde mais próximo. Precisamos proteger logo a nossa população para evitar casos graves de gripe”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Além das 52 unidades de saúde, haverá ainda quatro equipes itinerantes - no Shopping Pátio Petrópolis, no Centro; no Programa Petrópolis do Bem, no São Sebastião; e nas igrejas Quadrangular e Divino Espírito Santo, no Vicenzo Rivetti. Todos os pontos de vacinação funcionarão das 9h às 14h. O município recebeu nove mil doses da vacina, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A vacina deste ano é trivalente e protege contra três cepas do vírus Influenza.

“Nossas equipes de saúde estarão mobilizadas neste sábado para vacinar o maior número possível de pessoas, mas é importante que a população também esteja mobilizada. Quanto antes o público-alvo estiver imunizado, melhor para garantir a proteção”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.

A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documento de identificação, CPF ou Cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.

Quem pode se vacinar

Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos Correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas.

Veja a lista completa dos postos de vacinação

24 de Maio

Águas Lindas

Alto da Serra

Alto Siméria

Amazonas 1

Amazonas 2

AMBE (Ambulatório Escola)

Araras

Bairro da Glória

Bataillard

Bingen

Boa Esperança

Bonfim

Brejal

Carangola

Castelo São Manoel

Castrioto

Caxambu Luzitano

Caxambu Santa Isabel

Comunidade 1º de maio

Centro de Saúde Coletiva

Estrada da Saudade

Fazenda Inglesa

Ambulatório do HAC

Independência

Itaipava

Itamarati

Jardim Salvador

Lajinha

Machado Fagundes

Meio da serra

Menino Jesus de Praga

Moinho Preto

Morin

Mosela

Nova Cascatinha

Oswaldo Cruz

Pedras Brancas

Pedro do Rio

Petrópolis do Bem – São Sebastião

Posse

Quitandinha

Retiro

Santíssima Trindade

São João Batista

Sargento Boening

Secretário

Shopping Pátio Petrópolis

Thouzet

Vale das Videiras

Vale do Carangola

Vicenzo Rivetti – Igreja Quadrangular

Vicenzo Rivetti – Capela Divino Espírito Santo

Vila Felipe

Vila Rica

Vila Saúde