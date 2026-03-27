Dia D contra a gripeFoto: Divulgação/PMP

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Petrópolis - Acontece neste sábado (28/03) o Dia D de vacinação contra a gripe Influenza para o público prioritário. A mobilização em Petrópolis, que reúne 56 pontos de vacinação, segue o calendário nacional, que dará início a campanha de imunização. O objetivo este ano é vacinar 90% do público-alvo para, assim, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe.
“Se você é do grupo prioritário ou tem alguém na família que pode se vacinar, não deixe de comparecer ao posto de saúde mais próximo. Precisamos proteger logo a nossa população para evitar casos graves de gripe”, destacou o prefeito Hingo Hammes.
Além das 52 unidades de saúde, haverá ainda quatro equipes itinerantes - no Shopping Pátio Petrópolis, no Centro; no Programa Petrópolis do Bem, no São Sebastião; e nas igrejas Quadrangular e Divino Espírito Santo, no Vicenzo Rivetti. Todos os pontos de vacinação funcionarão das 9h às 14h. O município recebeu nove mil doses da vacina, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A vacina deste ano é trivalente e protege contra três cepas do vírus Influenza.
“Nossas equipes de saúde estarão mobilizadas neste sábado para vacinar o maior número possível de pessoas, mas é importante que a população também esteja mobilizada. Quanto antes o público-alvo estiver imunizado, melhor para garantir a proteção”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.
A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documento de identificação, CPF ou Cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.
Quem pode se vacinar
Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos Correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas.
Veja a lista completa dos postos de vacinação
24 de Maio
Águas Lindas
Alto da Serra
Alto Siméria
Amazonas 1
Amazonas 2
AMBE (Ambulatório Escola)
Araras
Bairro da Glória
Bataillard
Bingen
Boa Esperança
Bonfim
Brejal
Carangola
Castelo São Manoel
Castrioto
Caxambu Luzitano
Caxambu Santa Isabel
Comunidade 1º de maio
Centro de Saúde Coletiva
Estrada da Saudade
Fazenda Inglesa
Ambulatório do HAC
Independência
Itaipava
Itamarati
Jardim Salvador
Lajinha
Machado Fagundes
Meio da serra
Menino Jesus de Praga
Moinho Preto
Morin
Mosela
Nova Cascatinha
Oswaldo Cruz
Pedras Brancas
Pedro do Rio
Petrópolis do Bem – São Sebastião
Posse
Quitandinha
Retiro
Santíssima Trindade
São João Batista
Sargento Boening
Secretário
Shopping Pátio Petrópolis
Thouzet
Vale das Videiras
Vale do Carangola
Vicenzo Rivetti – Igreja Quadrangular
Vicenzo Rivetti – Capela Divino Espírito Santo
Vila Felipe
Vila Rica
Vila Saúde