Petrópolis - Acontece neste sábado (28/03) o Dia D de vacinação contra a gripe Influenza para o público prioritário. A mobilização em Petrópolis, que reúne 56 pontos de vacinação, segue o calendário nacional, que dará início a campanha de imunização. O objetivo este ano é vacinar 90% do público-alvo para, assim, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe.
“Se você é do grupo prioritário ou tem alguém na família que pode se vacinar, não deixe de comparecer ao posto de saúde mais próximo. Precisamos proteger logo a nossa população para evitar casos graves de gripe”, destacou o prefeito Hingo Hammes.
Além das 52 unidades de saúde, haverá ainda quatro equipes itinerantes - no Shopping Pátio Petrópolis, no Centro; no Programa Petrópolis do Bem, no São Sebastião; e nas igrejas Quadrangular e Divino Espírito Santo, no Vicenzo Rivetti. Todos os pontos de vacinação funcionarão das 9h às 14h. O município recebeu nove mil doses da vacina, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A vacina deste ano é trivalente e protege contra três cepas do vírus Influenza.
“Nossas equipes de saúde estarão mobilizadas neste sábado para vacinar o maior número possível de pessoas, mas é importante que a população também esteja mobilizada. Quanto antes o público-alvo estiver imunizado, melhor para garantir a proteção”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.
A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documento de identificação, CPF ou Cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.
Quem pode se vacinar
Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos Correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas.
Veja a lista completa dos postos de vacinação
24 de Maio Águas Lindas Alto da Serra Alto Siméria Amazonas 1 Amazonas 2 AMBE (Ambulatório Escola) Araras Bairro da Glória Bataillard Bingen Boa Esperança Bonfim Brejal Carangola Castelo São Manoel Castrioto Caxambu Luzitano Caxambu Santa Isabel Comunidade 1º de maio Centro de Saúde Coletiva Estrada da Saudade Fazenda Inglesa Ambulatório do HAC Independência Itaipava Itamarati Jardim Salvador Lajinha Machado Fagundes Meio da serra Menino Jesus de Praga Moinho Preto Morin Mosela Nova Cascatinha Oswaldo Cruz Pedras Brancas Pedro do Rio Petrópolis do Bem – São Sebastião Posse Quitandinha Retiro Santíssima Trindade São João Batista Sargento Boening Secretário Shopping Pátio Petrópolis Thouzet Vale das Videiras Vale do Carangola Vicenzo Rivetti – Igreja Quadrangular Vicenzo Rivetti – Capela Divino Espírito Santo Vila Felipe Vila Rica Vila Saúde
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.