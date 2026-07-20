Bazar vai até a próxima sexta-feira - Foto: Divulgação/APPO

Bazar vai até a próxima sexta-feiraFoto: Divulgação/APPO

Publicado 20/07/2026 18:01 | Atualizado 20/07/2026 18:01

Petrópolis - O bazar de outono e inverno da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) está chegando à sua última semana. Quem quiser comprar roupas masculinas, femininas e infantis, além de bolsas, acessórios e outros itens em perfeito estado de conservação e com bons preços tem até a próxima sexta-feira (24) para aproveitar a oportunidade. O bazar da APPO funciona em dois endereços no Centro de Petrópolis : na sede da instituição, na Rua Visconde da Penha, 72 (atrás da Rua Santos Dumont) e na Rua do Imperador, 842, loja 4 (na galeria que fica ao lado do restaurante Spoleto).

E nesta reta final, quem visitar os dois espaços ainda vai ter mais uma vantagem: o bazar da APPO está oferecendo descontos que vão até 50%. “Vale destacar que o nosso estoque é reposto constantemente, a partir das doações que recebemos, então sempre temos muitas novidades não só na questão do vestuário, mas também em bolsas, sapatos, acessórios e bijuteria. É importante dizer que a nossa equipe analisa todos os itens e os produtos são vendidos em excelente estado de conservação”, diz a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.

Ana Cristina destacou, ainda, que o bazar é uma forma de manter as atividades da APPO, que hoje passa por dificuldades financeiras, principalmente para conseguir arcar com o aluguel da Casa de Apoio, onde funciona a sede da instituição. “A APPO existe há mais de 30 anos no apoio aos pacientes oncológicos de Petrópolis, conta com equipe técnica especializada e a Casa de Apoio que desenvolve um trabalho fundamental. É através de iniciativas como o bazar, além das doações, que nós conseguimos manter este trabalho. É uma via de mão dupla: você compra produtos de qualidade e ajuda a garantir a dignidade das pessoas que são atendidas”, disse.

Não há valor mínimo para compras e o pagamento pode ser feito por dinheiro, pix, além de cartões de crédito e débito. Os produtos que estão no bazar são frutos de doação e passam por um rigoroso controle de seleção e organização para garantir o bom estado e a qualidade do produto. Os dois espaços (na Rua Visconde da Penha, onde fica a sede da APPO; e na Rua do Imperador, 842, loja 4, na galeria ao lado do restaurante Spoleto) estão abertos até esta sexta-feira, dia 24, das 10h às 16h.