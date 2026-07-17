Acordo foi firmado após semanas de negociação com o sindicato - Divulgação/Sind. Rodoviários

Acordo foi firmado após semanas de negociação com o sindicatoDivulgação/Sind. Rodoviários

Publicado 17/07/2026 14:26

Petrópolis - Após semanas de negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis (Sind. Rodoviários) e as empresas do setor, os trabalhadores aprovaram, em assembleia, a nova Convenção Coletiva de Trabalho. O acordo garante reajuste salarial de 6%, aumento de 10% no cartão alimentação e reajuste de 50% na remuneração dos motoristas que exercem suas funções sem a presença de cobrador, além da manutenção das demais cláusulas e direitos previstos na convenção anterior.

O presidente do sindicato, Glauco da Costa, destacou que o diálogo entre as partes permitiu alcançar um resultado positivo. "Conseguimos preservar direitos importantes e conquistar avanços que representam valorização para a categoria”.

Glauco ressaltou que cada conquista é fruto da união da categoria e da participação ativa dos trabalhadores na vida sindical. Para ele, um sindicato só consegue ampliar sua força de negociação quando conta com o envolvimento da base. "Um sindicato forte é aquele que tem trabalhadores participando das assembleias, acompanhando as negociações, contribuindo com as decisões e fortalecendo a entidade. Quanto maior a participação da categoria, maior é a nossa representatividade e mais condições temos de defender os direitos dos rodoviários e conquistar novos avanços".

