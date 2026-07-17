Material apreendido na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 17/07/2026 14:06 | Atualizado 17/07/2026 14:07

Petrópolis - Uma ação conjunta entre o 26º BPM e a 105ª DP resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas no Alto da Serra. Os indivíduos atuavam no crime da comunidade 24 de Maio.

Os policiais foram até o local após receberem a informação de que homens estariam comercializando drogas e utilizando um imóvel na Rua Nova para armazenar os entorpecentes destinados ao tráfico do Morro da Oficina.

Ao notar a presença dos agentes, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos da residência carregando uma mochila, mas foi alcançado e detido. No interior da casa, os policiais encontraram o segundo envolvido, outra mochila, dois celulares e R$ 670,00.

A polícia apreendeu 245 tabletes de maconha, 208 pedras de crack e 128 sacolés de cocaína.

Os dois acusados foram encaminhados à 105ª DP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo presos.

