Secretaria de Educação de PetrópolisFoto: Arquivo
MPRJ pede que Prefeitura suspenda pagamentos à empresa que atua sem contrato
Contrato para mão de obra terceirizada na Secretaria de Educação terminou em novembro, mas empresa segue atuando no município
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Homem morre após colidir carro contra poste no Bairro Castrioto
Acidente fatal aconteceu na madrugada desta terça-feira
Gerente do tráfico de drogas é preso no Atílio Marotti pela PM
Dois mandados de prisão estavam em aberto contra o acusado
Homem é preso em Nogueira por tráfico de drogas
Material entorpecente foi encontrado em terreno no Águas Lindas
Sepe denuncia falta de proteína e leite em Centros de Educação Infantil de Petrópolis
Unidades da Rede Municipal de Educação estariam com alimentação inadequada para as crianças
Petrópolis fica entre as cidades mais eficientes do Brasil no controle de perdas de água
Estudo do Instituto Trata Brasil coloca o município na 16ª posição entre as 100 cidades mais populosas do país em perdas na distribuição de água
COMAC abre inscrições para projetos sociais gratuitos
Interessados vão poder se inscrever entre os dias 13 e 21 de julho para os projetos ECA – Eu Construo o Amanhã, Juventude e modalidades esportivas de voleibol e basquetebol, voltados a crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino
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