Secretaria de Educação de Petrópolis - Foto: Arquivo

Secretaria de Educação de PetrópolisFoto: Arquivo

Publicado 14/07/2026 18:19

Petrópolis - Nesta terça-feira (14), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ingressou na Justiça com um pedido para que a Prefeitura de Petrópolis interrompa, a partir de agosto, pagamentos à empresa Capital Ambiental Construção e Serviços Ltda. Segundo a 2ª Promotoria de Tutela Coletiva, os repasses estão sendo realizados sem contrato vigente.

O MPRJ aponta que o contrato encerrou sua vigência no dia 1º de novembro de 2025 e que, mesmo assim, a Prefeitura estaria pagando a empresa que fornece mão de obra terceirizada na área da Educação.

"Em síntese, o que se verifica é que o contrato com a citada empresa encontra-se vencido, sem prorrogação, mas que, nada obstante, os pagamentos seguem sendo feitos, gerando uma situação completamente avessa à legalidade”, diz trecho do documento.

O Ministério Público pede que, em cinco dias, o Município justifique a necessidade de todos os postos de trabalho contratados, identificando detalhadamente funções, carga horária e jornada de trabalho. Além disso, deve apresentar a relação de pagamentos feita à Capital Ambiental desde o vencimento do contrato, informando se há valores em aberto. Solicita ainda que, no prazo máximo de 15 dias, seja publicado um edital de processo seletivo simplificado para a contratação da mão de obra necessária para substituir as vagas de trabalho contratadas através da terceirizada.

O Dia procurou a Prefeitura de Petrópolis questionando os pagamentos e o posicionamento sobre os pedidos do MPRJ e aguarda uma resposta. O espaço também está aberto para a Capital Ambiental dar sua versão sobre a situação.