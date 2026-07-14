Vítima morreu no local do acidente - Foto: Reprodução

Vítima morreu no local do acidenteFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 12:46

Petrópolis - Na madrugada desta terça-feira (14), um homem morreu após colidir o automóvel contra um poste na Rua Santa Rita de Cássia, no Bairro Castrioto. O acidente aconteceu na altura do número 91.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e a vítima foi encontrada morta no local do acidente.