COMAC de Petrópolis - Foto: Divulgação

COMAC de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2026 17:13

Petrópolis - A COMAC de Petrópolis abre, de 13 a 21 de julho, inscrições para seus projetos sociais, educacionais e esportivos, que oferecem gratuitamente atividades de desenvolvimento pessoal, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de qualificação para o mundo de trabalho. As oportunidades contemplam os projetos ECA – Eu Construo o Amanhã, Juventude, além das modalidades esportivas de voleibol e basquetebol.



O projeto ECA – Eu Construo o Amanhã é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, com atividades nos turnos da manhã e da tarde. A iniciativa busca promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitárioa por meio de ações sociais e educacionais, oferecendo aulas de dança, teatro, judô e informática, sendo obrigatória a participação em, pelo menos, duas das atividades disponíveis.



Já o projeto Juventude atende adolescentes e jovens de 16 anos e meio a 21 anos e tem como principal objetivo preparar os participantes para o ingresso no mundo de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz. A formação contempla conteúdos voltados para áreas como auxiliar administrativo, varejo, turismo, auxiliar de limpeza, transporte e produção, além de disciplinas como português, matemática e informática, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais e cidadãs.



Para aqueles que desejam praticar esportes, a COMAC também oferece vagas para as modalidades de voleibol e basquetebol, destinadas a estudantes da rede pública de ensino com idade entre 10 e 18 anos incompletos. As atividades esportivas promovem a integração social, o desenvolvimento físico, a disciplina, o trabalho em equipe e valores fundamentais para a formação dos participantes.



Para realizar a inscrição, os interessados deverão apresentar fotografia 3x4 recente, certidão de nascimento, documento de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade, cartão Setranscard, Cartão SUS, documento de identidade e CPF do responsável legal e, caso possuam, comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Cada projeto possui requisitos específicos de escolaridade e faixa etária que deverão ser observados pelos candidatos.



Segundo a psicóloga e gestora dos projetos da COMAC, Teresa Cristina Lisboa, as iniciativas representam uma oportunidade de transformação para crianças, adolescentes e jovens. "Os projetos da COMAC vão muito além da oferta de atividades. Nosso propósito é contribuir para a formação integral dos participantes, fortalecendo vínculos familiares, desenvolvendo habilidades e criando oportunidades para que cada criança e cada jovem construa um futuro com mais autonomia, cidadania e perspectivas.".



Teresa Cristina destaca ainda que o período de inscrições é um momento importante para que novas famílias conheçam o trabalho desenvolvido pela instituição. "Convidamos pais, responsáveis e jovens a conhecerem nossos projetos e aproveitarem essa oportunidade. Acreditamos que investir na educação, na convivência, no esporte e na qualificação profissional é investir em uma sociedade mais justa e em um futuro melhor para todos.".