Material apreendido durante a açãoFoto: Divulgação/26º BPM
O homem foi encaminhado à 105ª DP onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
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Material apreendido durante a açãoFoto: Divulgação/26º BPM
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