Material apreendido durante a ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido durante a açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 06/07/2026 19:41

Petrópolis - Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas no Duarte da Silveira, em Petrópolis, neste domingo (5). Na ação, foram apreendidas mais de 6 mil porções de drogas.

O trabalho foi iniciado após o recebimento de informações de que um homem oriundo do Parque União, no Rio de Janeiro, estaria no bairro para receber entorpecentes que seriam usados para abastecer o tráfico no Duarte da Silveira e no Atílio Marotti.

Em observação, os policiais visualizaram o acusado retirando uma sacola e escondendo o material em uma casa abandonada. Na abordagem, nada foi encontrado em sua posse, porém foram localizadas 1.200 pedras de crack na sacola.

Questionado, ele disse utilizar um imóvel no bairro Castrioto para armazenas entorpecentes. No endereço indicado, foram encontradas 3.097 cápsulas de cocaína, 916 unidades de skank, 800 pedras de crack e 84 porções de xaxixe.



O homem foi encaminhado à 105ª DP onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

