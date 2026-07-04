Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 04/07/2026 14:06

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu dois homens, de 18 e 22 anos, oriundos da Baixada Fluminense, que atuavam no tráfico de drogas na Provisória, em Petrópolis. A ação foi realizada na noite desta sexta-feira (3).

Os policiais foram até o local após receberem informações de que criminosos estariam atuando no tráfico de drogas e intimidando moradores da localidade. No momento da abordagem, os suspeitos, moradores de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, confessaram atuar na venda de entorpecentes e que vieram para a cidade buscando fortalecer a atuação da facção criminosa.

Foram apreendidos 71 tabletes de maconha, 32 pedras de crack, quatro cápsulas de cocaína e R$ 55,00 em espécie.

Os indivíduos foram conduzidos à 105ª DP, onde permaneceram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

