Prova terá percursos de 7 km e 21 km - Foto: Divulgação

Prova terá percursos de 7 km e 21 kmFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 15:03 | Atualizado 04/07/2026 14:07

Petrópolis - Faltando pouco mais de um mês para a largada, a Meia Maratona de Petrópolis 2026 já alcançou 85% das vagas disponíveis e segue em ritmo acelerado de inscrições. A expectativa da organização é realizar a maior edição desde a criação da prova, reforçando o crescimento do evento no calendário nacional das corridas de rua.

Marcada para o dia 2 de agosto, a terceira edição da prova deve reunir corredores de diversos estados brasileiros, atraindo atletas e visitantes para Petrópolis e movimentando a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio durante o fim de semana da competição.

A Meia Maratona contará com percursos de 7 km e 21 km, reunindo desde corredores que buscam completar um novo desafio até atletas experientes em busca de melhores marcas. O percurso principal é reconhecido pelo perfil rápido, característica que vem atraindo cada vez mais participantes.

Além da prova, o evento contará com uma estrutura preparada para receber atletas e público, com arena de convivência, ativações de patrocinadores, atendimento médico, esquema de segurança e serviços de apoio durante toda a programação.