Moradores da região se mostraram contrários ao empreendimentoFoto: Reprodução
Prefeitura autoriza prédios em área de alagamento em Corrêas; audiência sobre o tema é adiada
Decreto nº 432 da Prefeitura de Petrópolis autoriza a construção de prédios na antiga Montreal, mas é questionado por conta do longo histórico de alagamentos na área
Homem morre após ser esfaqueado e sofrer acidente de moto no Centro
Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira e segue sendo investigado
Prefeitura autoriza prédios em área de alagamento em Corrêas; audiência sobre o tema é adiada
Decreto nº 432 da Prefeitura de Petrópolis autoriza a construção de prédios na antiga Montreal, mas é questionado por conta do longo histórico de alagamentos na área
Ludmilla, Mumuzinho, Joanna e Roupa Nova são atrações do Festival Sesc de Inverno em Petrópolis
Festival acontece entre os dias 17 de julho e 2 de agosto
Comitê Piabanha promove debate sobre soluções para inundações em Petrópolis
Objetivo foi discutir estratégias de prevenção e mitigação das frequentes inundações no município
Projeto socioambiental em Petrópolis une estudantes e comunidade e recicla mais de uma tonelada de papel
Iniciativa "Fábrica de Papel", do Colégio Santa Catarina, promove reciclagem e produção de itens artesanais para crianças
Petrópolis Moto Fest confirma quarta edição para julho e abre campanha de arrecadação de alimentos
Evento confirma apresentação da Equipe Força & Ação, referência nacional em manobras radicais sobre motocicletas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.