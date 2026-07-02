Moradores da região se mostraram contrários ao empreendimento - Foto: Reprodução

Moradores da região se mostraram contrários ao empreendimentoFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 14:33 | Atualizado 03/07/2026 13:43

Petrópolis - A Câmara Municipal de Petrópolis receberia, na noite desta terça-feira (1º), uma audiência para debater a possível construção de um novo empreendimento imobiliário na área da antiga Montreal, em Corrêas. No entanto, por conta da grande presença de pessoas, o encontro precisou ser adiado, já que o prédio do Legislativo não comportava todos os interessados.

O decreto nº 432 da Prefeitura de Petrópolis autorizou a construção de um empreendimento habitacional vinculado ao programa 'Minha Casa, Minha Vida' na localidade. Prédios de até nove pavimentos receberam permissão para a implementação.

Logo após ser publicado, o decreto teve grande repercussão, já que a área tem histórico de alagamento ao longo dos anos. No bairro, faixas foram penduradas criticando a decisão e pedindo a revogação da autorização.

Moradores da parte de Corrêas conhecida como "Olaria" poderiam ser os principais afetados, já que um possível aterramento para a construção dos prédios faria toda a água que transborda do rio da região ficar acumulada no trecho.

A vereadora Gilda Beatriz, presidente da Comissão Especial que marcou o encontro para debater o empreendimento informou que irá remarcar a audiência em um novo espaço, que ainda será definido.

A Prefeitura de Petrópolis foi procurada para dar sua versão sobre o decreto e a respeito de estudos para que moradores do bairro não sejam afetados por uma possível construção, mas ainda não respondeu aos questionamentos.