Petrópolis Moto Fest - Foto: Paula Giolito

Petrópolis Moto FestFoto: Paula Giolito

Publicado 30/06/2026 16:21

Petrópolis - Após reunir cerca de 30 mil pessoas, mais de 16 mil motocicletas e arrecadar 1,5 tonelada de alimentos em sua edição de 2025, o Petrópolis Moto Fest já tem data confirmada para retornar ao calendário de eventos da serra fluminense. A quarta edição do festival será realizada entre os dias 10 e 12 de julho de 2026, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, mantendo a proposta de unir cultura motociclista, música, gastronomia e solidariedade.

A organização também confirmou uma das primeiras atrações da programação de 2026. No sábado, dia 11 de julho, às 21h, o público poderá acompanhar a apresentação da Equipe Força & Ação, considerada a maior equipe brasileira de manobras radicais sobre motocicletas e a única homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Com mais de três décadas de atuação, o grupo já realizou mais de quatro mil apresentações em todo o país.

A história da equipe começou em 1983, quando o piloto Fábio Rolim, conhecido como "Dentinho", então campeão brasileiro de bicicross, passou a adaptar para as motocicletas as manobras que realizava sobre duas rodas. A iniciativa deu origem, em 1990, à Equipe Força & Ação, que se consolidou como uma das principais atrações do motociclismo de espetáculo no Brasil. Atualmente, o grupo é formado por cinco pilotos profissionais, um locutor e equipe técnica própria, realizando apresentações em eventos, feiras e campeonatos em diferentes regiões do país.

Assim como nas edições anteriores, o acesso ao evento será por meio de ingresso solidário, com a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições e programas de combate à insegurança alimentar. A iniciativa consolidou-se como uma das marcas do evento, que, em 2025, promoveu a arrecadação de 1,5 tonelada de alimentos em parceria com o programa Sesc Mesa Brasil.

Realizado em um dos principais destinos turísticos da Região Serrana do Rio de Janeiro, o Petrópolis Moto Fest tem ampliado sua presença no calendário nacional de encontros motociclísticos, reunindo motociclistas independentes, motoclubes, expositores, concessionárias, músicos e visitantes de diferentes estados.

A programação gastronômica desta edição também contará com a participação de expositores já conhecidos do público e novas operações, reunindo opções variadas de alimentação, sobremesas, drinks e cervejas artesanais. Entre os estabelecimentos confirmados na praça de alimentação estão Bigodeira, Pastel Danmigu, Carvalhos, Dona Doroteia, Pão de Alho do Kiki, Churrascada, Pastelão Gourmet, Meat e KiBatata. No segmento de doces e petiscos, participam Doces dos Anjos, Tô Frito, Brownie do Ton e Dona Caramela. A área de bebidas contará com os expositores Ururahy, Brazuna e Batida 021, enquanto o circuito cervejeiro terá a presença das cervejarias Odin, Dr Duranz, Fagundes, Tortuga e Da Corte.

A edição de 2025 contou com concessionárias de motocicletas, expositores de acessórios, apresentações musicais, gincanas motociclísticas e uma ampla área gastronômica, além da participação de grandes marcas do setor. Para 2026, a organização já trabalha na ampliação da estrutura, na confirmação de novas atrações e na ampliação da participação de concessionárias e parceiros comerciais.