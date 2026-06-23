Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM

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Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu 445 cápsulas de cocaína no Bairro da Glória, em Corrêas. O material estava escondido em quatro cargas de entorpecentes em uma área de mata no local.
A ação começou após denunciarem que indivíduos estariam comercializando drogas na quadra da comunidade e utilizando a vegetação próxima para esconder o material.
No local, os agentes conseguiram identificar os suspeitos, que, ao perceberem a aproximação da equipe, fugiram. As drogas prontas para comercialização foram localizadas na mata.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP.