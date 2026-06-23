Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM
A ocorrência foi registrada na 105ª DP.
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Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM
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