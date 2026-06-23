Comediante Gio Lisboa é uma das atrações - Foto: Divulgação

Comediante Gio Lisboa é uma das atraçõesFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 22:55

Petrópolis - Com a chegada da alta temporada em Petrópolis, o Teatro Imperial lançou recentemente, destaques de uma programação diversificada para movimentar o inverno na cidade. Entre os meses de julho e agosto, o espaço recebe atrações nacionais de humor, música e entretenimento infantil, reunindo artistas que arrastam multidões nas redes sociais, lotam teatros pelo país e conquistam públicos de diferentes gerações.

A agenda acompanha o período de maior circulação de turistas na Região Serrana e amplia as opções de lazer e cultura para moradores e visitantes. Com ingressos a partir de R$ 30, os espetáculos reforçam a vocação de Petrópolis como destino cultural durante o inverno.

Dentre os últimos lançamentos anunciados, no dia 24 de julho, às 20h, haverá uma única apresentação da comédia “Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo”. Após 15 anos em cartaz, o ator e humorista Carlos Simões retorna aos palcos com uma versão renovada do espetáculo, que já ultrapassou a marca de 3 milhões de espectadores em mais de 150 cidades. O humor afiado e as reflexões sobre relacionamentos, casamento e vida moderna transformam a plateia em uma grande terapia coletiva.

Para os apaixonados por música, no dia 8 de agosto, às 20h, o cantor David Coelho apresenta a turnê “Tudo Vira MPB”. Considerado um dos novos nomes da música popular brasileira nas plataformas digitais, o artista acumula dezenas de milhões de visualizações e percorre o país reinterpretando clássicos que marcaram gerações. O repertório inclui sucessos como “Lanterna dos Afogados”, “Epitáfio”, “Outono” e “La Belle de Jour”.

No humor, a programação segue com Camila Cardoso, no dia 20 de agosto. Técnica de enfermagem, influenciadora e comediante, a baiana reúne mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais e conquistou o público ao transformar os bastidores da área da saúde em situações de humor. Em “Antes e Depois do Plantão”, ela compartilha histórias reais e situações inusitadas vividas nos corredores dos hospitais.

Já no dia 23 de agosto, às 18h, o humorista Gio Lisboa apresenta “Gio da Família Brasileira”. Um dos principais nomes da nova geração da comédia nacional, o artista mistura stand-up, música e interação com a plateia em um espetáculo inspirado nos programas de televisão e nos encontros familiares de domingo.

Já no dia 30 de agosto, às 16h, o Teatro Imperial recebe “Brincando com Bento e Totó”. Fenômeno entre o público infantil e sucesso no YouTube, os personagens chegam aos palcos em um espetáculo repleto de música, brincadeiras e interação, reunindo sucessos conhecidos pelas crianças, como “Funk do Patinho” e “Patinho Colorido”. O projeto é apresentado pela Enel Brasil e patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Em pouco mais de dois anos de funcionamento, o espaço já recebeu mais de 100 mil pessoas e consolidou-se como um dos principais polos culturais da Região Serrana, promovendo acesso à arte, formação de público e experiências culturais para todas as idades. Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital ou na Bilheteria do Teatro Imperial, na Rua Marechal Deodoro, 192 - Centro.

