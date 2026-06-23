Tempo para a realização da recarga é de cerca de 30 segundos - Foto: Divulgação

Tempo para a realização da recarga é de cerca de 30 segundosFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 22:47

Petrópolis - Os passageiros que utilizam o transporte público por ônibus, em Petrópolis, contam com mais uma novidade na hora de recarregar o cartão Riocard Mais. As máquinas de autoatendimento (ATMs), instaladas em todos os terminais da cidade, estão aceitando pagamentos via Pix para a realização das recargas. Unindo praticidade e agilidade, somente de janeiro a maio, o novo sistema já recebeu mais de 185 mil utilizações.

Para realizar a recarga por Pix é simples e o tempo médio é de apenas 30 segundos por passageiro. No ATM, basta inserir o cartão na máquina, selecionar a opção “Pix”, digitar o valor da recarga, a partir de R$ 5,90 e apontar o leitor de QR Code do aplicativo do banco para o código exibido na tela.

A gerente de marketing e produto da Riocard Mais, Melissa Sartori, destaca que a iniciativa reflete o compromisso da empresa em acompanhar a evolução dos meios de pagamento e os novos hábitos de consumo. “Trazer essa tecnologia para o autoatendimento é dar um passo à frente na modernização do transporte público, garantindo que o passageiro tenha a mesma experiência ágil e digital que já utiliza no seu dia a dia”, afirma.

Em Petrópolis, nove equipamentos estão distribuídos pelos terminais Centro, Itamarati, Corrêas, Itaipava, Bingen, além da loja Riocard Mais, localizada na Praça da Inconfidência, no Centro. Os clientes também podem adquirir o cartão nesta modalidade de pagamento, diretamente nas máquinas.

Para Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro, com a ampliação dos pagamentos por Pix no país, os passageiros em Petrópolis ganham mais uma alternativa para recarga. “A solução pelos canais digitais da Riocard Mais e também através dos ATMs, garante a segurança e a comodidade para os clientes terem acesso às recargas das passagens, gerando uma solução agregada e não excludente”, destacou.

Em Petrópolis, pagamentos diretamente nos validadores dos ônibus, por meio de Pix e cartões de crédito e débito ainda não são aceitos, devido às chamadas “áreas de sombra” existentes na cidade, quando a cobertura de sinal é fraca ou até mesmo inexistente, devido a obstáculos como montanhas e prédios.

A liberação do Pix para compra e recarga de cartões tem como objetivo tornar o procedimento de pagamento mais prático e seguro. Como a transação é mais rápida, o passageiro recebe o comprovante impresso ao final do processo. “Além do Pix, as máquinas de autoatendimento aceitam pagamento em dinheiro em espécie, moeda e cartões de débito e crédito”, concluiu Carla Rivetti.