Solstício do SomFoto: Divulgação
A programação tem início na quinta-feira (18), com apresentações de ÉoVhzin, Estúdio DN'A, Ramon Gonçalves, O Que Se Cala (Ballet Letícia França/Duo Tiedye) e Lua de Burlet. Na sexta-feira (19), sobem ao palco Dead Monarchy, Nova Ida e Magnolia's Devil. A noite também contará com a transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo.
No sábado (20), o público poderá acompanhar shows de Harmada, Nosunnydayz (RJ), Fermata (RJ), Kassel (RJ), Sirona e Último Sopro. Já no domingo (21), último dia do festival, a programação reúne Dan Pellegrini, Santos Ocos (RJ), Montanha Jazz, The Gravestone Kickers, Natural , Baque de Mulher e o encerramento com o tradicional Palco Livre do Solstício de Inverno.
Realizado de forma colaborativa, o Solstício do Som chega à sua 32ª edição mantendo a proposta de promover encontros entre artistas, público e diferentes manifestações culturais, ocupando espaços públicos de Petrópolis. "Preparamos esta edição sem apoio financeiro da prefeitura, nem de editais, os músicos vão se apresentar de forma voluntária. Contamos com a colaboração da população que acredita na arte independente produzida na cidade e para petropolitanos e turistas. Entre em www.solsticiodosom.com e faça parte do nosso Mural de Colaboradores", afirma João Verleun, organizador e idealizador do festival.
Programação
Quinta-feira – 18 de junho
17h00 – ÉoVhzin (Trap)
18h20 – Estúdio DN'A (Dança)
19h10 – Ramon Gonçalves (MPB/Sambarock)
20h10 – O Que Se Cala (Ballet Letícia França/Duo Tiedye)
21h00 – Lua de Burlet (Pop)
17h00 – Dead Monarchy (Metalcore)
18h45 – Nova Ida (Reggae)
20h15 – Magnolia's Devil (Stoner Rock)
21h30 – Brasil x Haiti (Copa do Mundo)
Sábado – 20 de junho
13h30 – Harmada (Indie Rock)
15h00 – Nosunnydayz (Rock Pesado) – RJ
16h30 – Fermata (Rock) – RJ
18h00 – Kassel (Indie Rock) – RJ
19h30 – Sirona (Occult Rock)
21h00 – Último Sopro (Post Hardcore)
Domingo – 21 de junho
13h30 – Dan Pellegrini (Pop MPB)
15h00 – Santos Ocos (Rock) – RJ
16h30 – Montanha Jazz (Instrumental)
18h00 – The Gravestone Kickers (Trip Hop)
19h30 – Natural (Reggae Rap)
20h20 – Baque de Mulher (Maracatu)
21h00 – Palco Livre (Solstício de Inverno)
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