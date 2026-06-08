CDBV teve dois times disputando o torneioFoto: Sylum Media
CDBV conquista título da Copa da Amizade Sub-14 em torneio disputado no Rio de Janeiro
Equipe representou Petrópolis na competição
CDBV conquista título da Copa da Amizade Sub-14 em torneio disputado no Rio de Janeiro
Equipe representou Petrópolis na competição
Homem apontado como gerente do tráfico no Quitandinha é preso
Indivíduo estava foragido da Justiça
Livro inspirado em história silenciada por 70 anos inaugura programação cultural no Vale das Videiras
"Por trás da cicatriz" será apresentado ao público neste sábado, no Vale das Videiras
Programação do Teatro Imperial destaca pré-estreia de peça com Humberto Martins, sessões de "O Agente Secreto" em 35mm e show de Dia dos Namorados
Junho conta com atrações diversificadas
Ação educativa com alunos da rede municipal abre programação da Semana do Meio Ambiente no Lago de Corrêas
Cerca de 800 mudas foram plantadas nas margens do lago
Feira de Livros da APPO é prorrogada até o dia 12 de junho
Títulos novos e usados em bom estado a preços acessíveis estão disponíveis ao público
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.