CDBV teve dois times disputando o torneio - Foto: Sylum Media

CDBV teve dois times disputando o torneioFoto: Sylum Media

Publicado 08/06/2026 20:25

Petrópolis - O Centro Diogo Batista de Voleibol (CDBV) conquistou mais um título na temporada de 2026 ao vencer a Copa da Amizade Sub-14, disputada no Colégio João Lyra Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A competição reuniu oito equipes e contou com a participação da categoria mirim feminina.

Convidado pela organização após participar de uma edição anterior do torneio no início do ano, o CDBV entrou em quadra com duas equipes: CDBV A e CDBV B. Os times foram distribuídos entre as duas chaves da competição, que contou com quatro equipes em cada grupo.

O CDBV A teve uma campanha de destaque e garantiu vaga nas semifinais, onde venceu o PSK e assegurou presença na decisão. Na grande final, o adversário foi o High Net Green. Em uma partida equilibrada, o CDBV A venceu por 2 sets a 1 e ficou com o título da Copa da Amizade Sub-14.

A conquista reforça o bom momento vivido pela equipe petropolitana, que segue acumulando resultados expressivos nas competições estaduais de base. O torneio também serviu como oportunidade para ampliar a experiência das atletas e dar rodagem ao elenco, já que o clube optou por dividir o grupo em duas equipes para a disputa da competição.

Para Diogo Batista, treinador e fundador do CDBV, o resultado é consequência de dedicação de todo o grupo ao longo do ano. “O resultado é muito positivo. Mais uma vez subimos ao pódio em um torneio e o resultado representa a dedicação dos nossos atletas e de toda comissão técnica. A competição serviu para que pudéssemos evoluir como equipe e melhorar pontos específicos durante as partidas”, comentou.

Com mais um troféu na temporada, o CDBV mantém a sequência de bons desempenhos e segue representando Petrópolis em competições de voleibol no estado do Rio de Janeiro.