Feira acontece na Praça Dom Pedro - Foto: Divulgação

Feira acontece na Praça Dom PedroFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 16:49

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos prorrogou a Feira de Livros, que vai seguir na Praça Dom Pedro até o próximo dia 12 de junho. A ação acontece de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h, e é a chance de conseguir bons títulos a preços mais acessíveis. Estão disponíveis livros novos e usados. Além de promover o hábito da leitura, permitindo novas descobertas e aprendizagens, a Feira de Livros também ajuda a APPO no apoio aos pacientes oncológicos atendidos pela entidade.

"A Feira de Livros é uma ação já tradicional realizada pela APPO. Inicialmente, faríamos até o dia 29 de maio. No entanto, como choveu em alguns dias da última semana, decidimos estender para que o público tenha mais oportunidade de conhecer os livros disponíveis, fazer boas compras e, de quebra, garantir a continuidade do acolhimento aos pacientes que são assistidos por nós", lembrou a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.

Ana Cristina também agradeceu aos apoiadores, que permitiram a realização da Feira, uma ação importante para garantir a manutenção da Casa de Apoio da APPO. "Os livros chegam através de doações. A partir daí, nós organizamos o título, montamos o espaço de leitura e, posteriormente, colocamos à venda, ajudando a contribuir com a instituição", disse.