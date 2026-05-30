Drogas apreendidas durante a ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas durante a açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 30/05/2026 21:50

Petrópolis - Na madrugada deste sábado (30), a Polícia Militar apreendeu entorpecentes no Bairro da Glória, em Corrêas, após informações sobre a atuação do tráfico na localidade. O material foi encontrado dentro de uma mochila em uma área de mata.

Os agentes apreenderam 221 porções de maconha, 138 porções de crack, 53 pinos de cocaína, cinco pinos de ecstasy e R$ 22 em espécie. Ninguém foi preso durante a ação.

O material foi encaminhado à 105ª DP.



