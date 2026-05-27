Veículo rebocado no Centro - Foto: Divulgação/PMP

Veículo rebocado no CentroFoto: Divulgação/PMP

Publicado 27/05/2026 21:45

Petrópolis - Nesta quarta-feira (27), a Guarda Civil Municipal rebocou um veículo por estacionamento irregular na Rua do Imperador, no Centro, em uma vaga de carga e descarga. O carro tinha 21 multas e estava com o licenciamento atrasado desde 2014.

A maior parte dessas multas foi aplicada em Petrópolis (11 autuações), de 2022 para cá, sempre por estacionamento irregular em ruas do Centro, do Alto da Serra e do Valparaíso. Além dessas, também havia infrações registradas desde 2013 em Niterói, na cidade do Rio, em Cachoeira de Macacu e até em São Bernardo do Campo (SP), por irregularidades como ultrapassar limite de velocidade, transitar em faixa exclusiva de ônibus, avançar sinal vermelho e estacionar em horário proibido.

O veículo foi levado para o depósito municipal e só poderá ser retirado após a quitação das irregularidades e pagamento das taxas de reboque e diárias do pátio.

