Itaipava Wine e Jazz acontece entre os dias 3 e 7 de junho - Foto: Divulgação

Itaipava Wine e Jazz acontece entre os dias 3 e 7 de junhoFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2026 15:06

Petrópolis - O Bosque dos Vales, em Itaipava, recebe entre os dias 3 e 7 de junho a terceira edição do Itaipava Wine & Jazz Festival. O evento reúne vinho, gastronomia e música em uma programação ao ar livre no Vale do Cuiabá. A expectativa é de que o evento movimente o feriado prolongado de Corpus Christi, período em que hotéis e pousadas da região já registram alta procura por hospedagem.

A programação do Wine & Jazz Festival começa na noite do dia 3 de junho com uma experiência de queijos e vinhos assinada pelo restaurante 2 Vales. Entre os dias 4 e 7, o espaço recebe apresentações de Jazz, Blues e MPB, além de atividades voltadas ao universo do vinho e da gastronomia, a partir das 11h30. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly.

O público também poderá visitar o Mercado de Vinhos da Cindini, feira de economia criativa, participar da pisa de uvas e conferir a exposição de veículos da Toyoserra. A estrutura gastronômica do evento contará com operações do Restaurante 2 Vales, Parrilla do Horto, Bar do Horto e Delicatessen, com opções disponíveis ao longo de todo o dia.

Segundo Marcelus Fassano, idealizador do evento, o festival já integra o calendário de inverno da cidade. “O Wine & Jazz segue com a proposta de conectar vinho, música, gastronomia e natureza em uma experiência diferenciada em Itaipava. Hoje o evento já movimenta hotéis, restaurantes e toda a cadeia do turismo da região durante o feriado”, afirma.

O Bosque dos Vales conta ainda com estacionamento, redário, área kids e ambientes integrados à natureza.