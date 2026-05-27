Itaipava Wine e Jazz acontece entre os dias 3 e 7 de junhoFoto: Divulgação
Itaipava Wine & Jazz Festival chega à terceira edição e promete movimentar o feriado de Corpus Christi
Evento será realizado entre os dias 3 e 7 de junho, no Bosque dos Vales, reunindo vinho, gastronomia e apresentações de Jazz, Blues e MPB em meio à natureza do Vale do Cuiabá
Itaipava Wine & Jazz Festival chega à terceira edição e promete movimentar o feriado de Corpus Christi
Evento será realizado entre os dias 3 e 7 de junho, no Bosque dos Vales, reunindo vinho, gastronomia e apresentações de Jazz, Blues e MPB em meio à natureza do Vale do Cuiabá
Homem apontado como líder do tráfico de drogas no Bairro da Glória é preso
Indivíduo possui 12 anotações criminais
Operação em Petrópolis mira homem suspeito de armazenar mais de 12 mil arquivos de abuso sexual infantil
Alvo teria imagens sexuais do próprio filho
Comércio aposta na Copa como 'segundo Natal' para as vendas em Petrópolis
Pesquisa mostra gasto médio de R$ 619 por consumidor
Casal é preso por tráfico de drogas no Bairro Esperança
Ação foi realizada pela Polícia Militar
Família de Petrópolis pede ajuda para concluir tratamento de criança de 2 anos contra leucemia
Em fase final do tratamento no RJ, familiares de Emanuelly Dias buscam apoio para garantir continuidade dos cuidados da jovem em casa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.