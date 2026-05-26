Ação foi realizada em Araras pela DRCI - Divulgação

Ação foi realizada em Araras pela DRCIDivulgação

Publicado 26/05/2026 18:59

Petrópolis - A Polícia Civil deflagrou a Operação Cross Off no bairro Araras, em Petrópolis, com o objetivo de combater o armazenamento de material de abuso sexual infantil. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). O principal alvo é suspeito de produzir e guardar imagens pornográficas do próprio filho.

A investigação teve início após um organismo internacional de combate à exploração infantojuvenil detectar a produção e o armazenamento de mais de 12 mil arquivos, entre fotos e vídeos de crianças e adolescentes. O material teria sido gerado entre 2020 e 2025.

Por meio do cruzamento de dados de e-mails, telefones e registros de IP, os agentes localizaram o investigado. Durante a ação, a polícia constatou fortes indícios de que parte do conteúdo envolvia o filho do suspeito e outras pessoas próximas. Os registros teriam começado quando a criança tinha menos de um ano de idade.

Na residência, foram apreendidos um celular, um notebook e diversos CDs contendo mídias armazenadas. O homem foi conduzido à delegacia, e as investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas e envolvidos no caso.