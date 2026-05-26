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Câmara arquiva pedido de cassação de Hingo Hammes, prefeito de Petrópolis
Departamento jurídico analisou a denúncia e optou por arquivar o processo
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