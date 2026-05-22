Sede da Firjan Serrana - Foto: Divulgação

Sede da Firjan SerranaFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 17:12

Petrópolis - A Firjan Serrana realiza na próxima quinta-feira (28), às 15h , o evento gratuito “Afastamento Previdenciário e seus Impactos nas Relações de Emprego” . A iniciativa visa orientar empresários, gestores de RH e profissionais da área trabalhista sobre o tema que tem sido motivo de preocupação entre empresas de diferentes setores. O encontro será na sede da instituição em Petrópolis, na Av. Dom Pedro I, 579 – Centro. As inscrições podem ser feitas por formulário disponibilizado neste link

Na ocasião, será ministrada palestra com a advogada especialista em Direito Previdenciário da Firjan, Gláucia Olivar , que abordará de forma clara e objetiva como funcionam os afastamentos previdenciários. Os participantes terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre quais são as diferenças entre benefícios comuns e acidentários, além das recentes mudanças implementadas pelo INSS por meio das novas portarias, análise documental e ampliação do prazo de concessão de benefícios por incapacidade.

“Também serão discutidos temas sensíveis e cada vez mais frequentes na rotina empresarial, como o chamado “limbo previdenciário”, situação em que o trabalhador recebe alta do INSS, mas permanece inapto ao retorno pela empresa, seus impactos financeiros e jurídicos, e quais medidas preventivas podem ser adotadas para evitar essa configuração”, e xplicou Gláucia Olivar , que fará a palestra com o gerente do Jurídico da Firjan, Diógenes Melo .

A especialista da Firjan destaca ainda que a programação pretende aproximar empresários, profissionais de RH, advogados e gestores da realidade prática dos afastamentos. A proposta é propor reflexões sobre gestão preventiva, responsabilidades do empregador, retorno ao trabalho, documentação necessária e acompanhamento adequado dos empregados afastados.

“Mais do que compreender regras previdenciárias, o objetivo do evento é debater soluções para reduzir riscos, evitar passivos e construir uma gestão de afastados efetiva”, complementou.