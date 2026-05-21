Grande quantidade de drogas apreendidas - Foto: Divulgação/26º BPM

Grande quantidade de drogas apreendidasFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 21/05/2026 19:13

Petrópolis - A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas, na quarta-feira (20), no Retiro. A ação ocorreu na Rua Loi Galucci, na região conhecida como "Volta da Curuba". A apreensão gerou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 190 mil ao tráfico de drogas.

Após buscas em uma área de mata, os agentes encontraram:

12.497 cápsulas de cocaína, com aproximadamente 25,9 kg;

4.910 pedras de crack, com aproximadamente 4,1 kg.



Segundo levantamentos do 26º BPM, o material apreendido pertence a um traficante conhecido das guarnições, apontado como líder do tráfico nas comunidades abastecidas pelo esquema criminoso.



Todo o material foi encaminhado para a 105ª DP, onde permaneceu apreendido.