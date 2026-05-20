Prédio histórico dos Correios - Foto: Reprodução

Prédio histórico dos CorreiosFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2026 14:51

Petrópolis - O prédio histórico dos Correios em Petrópolis, localizado na Rua do Imperador, aparece como disponível para "venda direta" no site da instituição. A modalidade é destinada exclusivamente à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal e permite a aquisição de imóveis dos Correios sem necessidade de licitação, em situações previstas em lei.

Inaugurado em 12 de novembro de 1922, o prédio foi construído exclusivamente para ser a sede dos Correios em Petrópolis. Antes disso, o serviço postal já funcionava em Petrópolis desde 1848, por determinação de Dom Pedro II, sendo um dos mais antigos do país.

O local possui 1.282,50 m² de área no terreno e é tombado Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) desde 1998.