Circuito Gastronômico da Serra - Foto: Divulgação

Circuito Gastronômico da SerraFoto: Divulgação

Publicado 19/05/2026 14:34

Petrópolis - Entre junho e setembro de 2026, Petrópolis terá o Circuito Gastronômico da Serra, que vai se desdobrar no Prêmio Sabor em Cena. A iniciativa reúne os principais restaurantes da cidade em uma programação voltada à valorização da gastronomia serrana. O projeto prevê ações integradas ao longo da temporada de inverno, incluindo semanas temáticas, ativações nos estabelecimentos, conteúdos digitais e distribuição de um guia gastronômico em formatos impresso e digital.

A entrega do prêmio Sabor em Cena será a etapa final do Circuito Gastronômico. Para votar nos restaurantes preferidos, será disponibilizado um QR Code, durante os meses de junho e julho. A divulgação dos ganhadores ocorrerá em agosto e, o evento de premiação, será em setembro, em local ainda a ser divulgado.

Segundo Marcelus Fassano, idealizador do projeto, o objetivo é fortalecer ainda mais a identidade gastronômica da cidade e impactar cerca de 600 mil pessoas neste período, considerando o público que passará pelos restaurantes. “O projeto nasce com a proposta de transformar a gastronomia em protagonista da temporada de inverno em Petrópolis. Temos restaurantes incríveis, chefs talentosos e experiências que hoje já colocam a cidade entre os destinos gastronômicos mais interessantes do Estado do Rio. O prêmio e o circuito buscam justamente valorizar isso e aproximar ainda mais o público desse movimento”, afirma.

Participam do Circuito Gastronômico da Serra e do Prêmio Sabor em Cena os restaurantes: Afrânio, Aroeira, Bonaccia Osteria, Catarina’s Bar e Bistrô, Châteaux Bistrot, Club do Filet, Empório Gourmet, Fuego Marambaia, Girassol, Lago Sul, Lá, Le Gioie, Locanda Bela Vista, Locanda Centro Histórico, Locanda Della Mimosa, Majórica, Nas Nuvens, Nikko Sushi, Octano Steak House, Parador Santarém, Perugino Gastronomia, Quinta Imperial, Sítio Gastronômico e 2 Vales.