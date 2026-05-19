Demasiado Juntas - Foto: Matias Fabricio

Demasiado JuntasFoto: Matias Fabricio

Publicado 19/05/2026 14:09

Petrópolis - Vencedor de Melhor Texto no Prêmio I Love PRIO — antigo Prêmio do Humor, criado por Fábio Porchat —, o espetáculo Demasiado Juntas encerra sua circulação pelo estado do Rio de Janeiro neste sábado (23), com apresentação única no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, às 20h. A turnê foi realizada por meio do Edital de Cultura Sesc Pulsar RJ. A montagem também concorreu, na mesma premiação, nas categorias Performance e Prêmio Especial do Júri.

Idealizada e protagonizada por Leonor Chavarría e Florencia Santángelo, a comédia, dirigida por Richard Riveiro e com versão brasileira de Beatriz Sayad, acompanha as gêmeas siamesas Yvonne e Mabel, nascidas em um circo criollo do Rio da Prata — formato popular do início do século XX que misturava atrações circenses e melodrama, em chave semelhante ao circo-teatro brasileiro. Unidas em um só corpo, as irmãs atravessam os impasses do crescimento, da vida artística e da convivência extrema, entre segredos familiares, desejo de autonomia e o fantasma do esquecimento.

Em linguagem de falso documentário, o espetáculo reconstrói a trajetória das personagens por meio de depoimentos, entrevistas e números de cena, combinando música, humor e referências circenses. O público acompanha, ao vivo, a gravação desse suposto filme biográfico, em um jogo cênico que embaralha memória, invenção e espetáculo.

“A escolha pelo falso documentário nos permite criar uma estrutura narrativa onde as memórias das irmãs possam surgir. Ao mesmo tempo, instauramos um jogo de linguagem que quebra a quarta parede e possibilita uma comunicação mais direta com o espectador”, explica Florencia Santángelo.

O cenário remete a caixas chinesas e tem no centro um carromato — espécie de cabine móvel usada em circos itinerantes —, compondo uma atmosfera suspensa entre o real e o imaginário.

“A peça foi inspirada na trajetória real das Irmãs Hilton, siamesas inglesas que fizeram sucesso nos circos dos Estados Unidos e atuaram em Freaks, antes de enfrentarem uma dura decadência. Também dialogamos com referências como a história de Gypsy Rose Blanchard e o clássico O Que Terá Acontecido a Baby Jane?”, afirma Leonor Chavarría.

Este é o terceiro trabalho conjunto da dupla, parceira artística desde 2001 e ligada a pesquisas em teatro físico, comédia e autoficção. Em 2017, criaram Latência; em 2020, durante a pandemia, lançaram Dos Hermanas, minissérie teatral sobre distância e afeto. Agora, Demasiado Juntas reafirma a sintonia criativa das artistas e amplia seu encontro com o público fluminense.