Médica veterinária Priscila Mesiano - Foto: Divulgação

Médica veterinária Priscila MesianoFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 20:23

Petrópolis - Diversão garantida para as crianças e seus cachorros é a proposta da nova edição do Pet Day Amigo Bicho que será realizada neste domingo (17), das 10h às 16h, na sede do Petropolitano Futebol Clube, na Rua Roberto Silveira, 82, em Petrópolis. Na programação haverá brincadeiras, bate-papo sobre saúde animal com veterinárias, intervenção circense, música acústica, restaurante pet friendly, feira de adoção e produtos à venda com parte da renda revertida para animais abandonados.

O Pet Day Amigo Bicho acontece desde 2018 no Petropolitano, em uma parceria entre as médicas veterinárias Beatriz Pellegrini, Priscila Mesiano e Laura Granato, da Clínica Veterinária Amigo Bicho, na Montecaseros e o Clube. “Nós já temos uma tradição de fazer eventos em favor da educação e posse responsável, em Petrópolis, há mais de 10 anos. Agregar essa experiência ao espaço do clube traz possibilidades de recreação e segurança para os animais e tutores em pleno Centro Histórico”, explica Priscila. A declaração da profissional é confirmada por Paulo Areas, presidente do Petropolitano Futebol Clube. “O Petropolitano é uma entidade amiga dos animais. Iniciativas dessa natureza promovidas por pessoas e empresas sérias e conceituadas sempre terão nosso apoio. Que seja um evento excelente para todos, especialmente para os bichinhos que precisam de um novo lar”, destaca.

O evento visa reforçar a cultura pet friendly, com integração entre diversão, arte, gastronomia, informação, solidariedade e socialização entre humanos e animais. De acordo com Priscila, o convívio com outros cães, seres humanos e outras espécies, além da adaptação a barulhos, odores e demais experiências é muito importante para o cão desde o início da vida. “Quanto maior a quantidade de experiências boas e agradáveis o animal tiver durante o seu desenvolvimento, maior será a chance de se tornar um animal adulto equilibrado capaz de enfrentar situações sem medo. Entretanto, mesmo que a prática não tenha começado desde pequeno, sempre é tempo de começar”, assegura a profissional.

Para aqueles que gostariam de começar a frequentar esse tipo de evento ou já tem esse hábito, Priscila reforça sobre alguns cuidados preventivos, como levar água limpa para manter a hidratação e saquinho higiênico para recolher as fezes dos cães: “É importante que o animal esteja com vermífugo e vacinas em dia, além de controle de pulgas e carrapatos. Outros itens essenciais são identificação na coleira e guia segura e confortável. É sempre bom não forçar interação com outros cães ou humanos. O animal tem seu tempo e precisa ser apresentado aos poucos. Respeitar esse tempo cria experiências positivas e evita traumas futuros. Nem todos gostam de multidão. Se o cão apresentar irritação, cansaço excessivo, cauda baixa, tremores e/ou latidos constantes é hora de voltar para casa”, orienta.

Durante o evento, haverá arrecadação de ração sem cor e medicamentos, feira de adoção do grupo Cães da Casa Azul e da entidade filantrópica Dog`s Heaven, com estande para bazar de produtos selecionados e renda em favor dos animais, bate-papo sobre doenças renais e oftálmicas, com as médicas veterinárias Pamella Machado e Ticiane Peixoto, intervenção circense, com o ator Fábio Branco e apresentação acústica da cantora Melissa Maluly, além de pintura facial para crianças, cama elástica, piscina de bolinhas, venda de produtos veganos, sorteios, amostras e muito mais. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

As marcas confirmadas são: Believe, Ceva, Dalpet, Duprat, Elanco, Farmina, Greats Pets, Inaba Churu, Mano Tamo, MSD Saúde, Moulin Brown, Syntec, Vetnil, Vitavet e Zoetis.

