Vítima morreu no localFoto: Reprodução

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Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (14), um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão em Bonsucesso. A fatalidade aconteceu na Estrada União e Indústria, em frente à loja Só Sucesso.
Imagens de uma câmera veicular mostraram que o motociclista estava realizando uma ultrapassagem quando perdeu o controle no "corredor" e caiu embaixo do eixo traseiro do caminhão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h10 para a ocorrência, mas o homem, de aproximadamente 30 anos, já havia morrido na hora do acidente.