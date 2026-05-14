Vítima morreu no local - Foto: Reprodução

Vítima morreu no localFoto: Reprodução

Publicado 14/05/2026 14:22

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (14), um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão em Bonsucesso. A fatalidade aconteceu na Estrada União e Indústria, em frente à loja Só Sucesso.

Imagens de uma câmera veicular mostraram que o motociclista estava realizando uma ultrapassagem quando perdeu o controle no "corredor" e caiu embaixo do eixo traseiro do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h10 para a ocorrência, mas o homem, de aproximadamente 30 anos, já havia morrido na hora do acidente.