Vítima morreu no localFoto: Reprodução
Homem morre em acidente entre moto e caminhão em Bonsucesso
Motociclista caiu embaixo do eixo traseiro do veículo
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Vereador aponta irregularidades fiscais e orçamentárias
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Firjan Serrana promove workshop com foco em segurança e saúde do trabalho
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