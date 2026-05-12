Encontro será na sede, localizada na Avenida Dom Pedro I - Foto: Divulgação

Encontro será na sede, localizada na Avenida Dom Pedro IFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 17:03

Petrópolis - Com o objetivo de apoiar o setor produtivo na adaptação às novas exigências da Norma Regulamentadora n°1 (NR-1), a Firjan Serrana promove o workshop “NR-1 Atualizada: a sua empresa está preparada?” . A norma estabelece as diretrizes gerais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no Brasil, definindo as obrigações fundamentais de empregadores, gestores e empregados para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Em Petrópolis, o evento gratuito será realizado na próxima quinta-feira (14), às 15h, na sede da Firjan Serrana (Av. Dom Pedro I, 579 – Centro. As inscrições podem ser realizadas por formulário on-line, disponibilizado no link

A iniciativa visa debater as adequações necessárias para as empresas atuarem preventivamente no que se refere aos riscos psicossociais. “Esse evento é bastante esclarecedor, visto que ainda há pouca padronização em relação às metodologias mais adequadas para identificar e avaliar os riscos psicossociais, especialmente em organizações de diferentes portes e setores”, destacou o presidente da Firjan Serrana, Júlio Talon.

O workshop visa esclarecer dúvidas sobre o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), a NR-17 (Norma Regulamentadora de Ergonomia) e a AEP (Avaliação Ergonômica Preliminar), que são considerados os pilares fundamentais da segurança e saúde no trabalho no Brasil, voltados para assegurar condições de trabalho que promovam a integridade física e mental dos trabalhadores. A NR 1, atualizada em 2024, trouxe um foco mais amplo e detalhado na gestão dos riscos ocupacionais, incluindo os fatores de riscos psicossociais na avaliação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos.

“Essa mudança reflete uma crescente conscientização sobre a importância de fatores como o estresse, a carga emocional, a violência no trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional na saúde e segurança dos trabalhadores”, destacou o coordenador institucional de Segurança e Saúde do Trabalho da Firjan SESI, Matheus Concolato de Araújo , ressaltando que a implementação dessas normas, que entraram em vigor em maio de 2025, ainda apresenta desafios às empresas.

O encontro gratuito é voltado para empresários e gestores que buscam reduzir riscos, atualizar processos e fortalecer a gestão nas empresas.