Faca usada no crime e materiais roubados - Foto: Divulgação/26º BPM

Faca usada no crime e materiais roubadosFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 11/05/2026 23:05

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu uma mulher de 30 anos após um roubo ocorrido na Rua Visconde de Souza Franco, no Centro. A prisão ocorreu neste domingo (10) e ela é apontada como autora de diversos roubos e furtos na região.

Os agentes foram acionados para verificar um roubo em um hotel. No local, a acusada já estava imobilizada por funcionários após ter ameaçado a vítima com uma faca e roubado um celular e duas garrafas de champanhe. Um homem não identificado acompanhava a mulher.

A acusada permaneceu presa e foi autuada em flagrante pelo crime de roubo. A faca utilizada na ação criminosa foi apreendida.